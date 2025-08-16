Attualità
Auto entra in contromano sull’A32 Torino-Bardonecchia: carabinieri fermano il traffico ed evitano la tragedia

Un’auto con alla guida un 81enne si è immessa sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia in contromano ed è stata bloccata in tempo dai carabinieri prima che succedesse un grave incidente.
A cura di Giorgia Venturini
Tragedia sfiorata sull'A32 Torino-Bardonecchia. Un'auto con alla guida un 81enne si è immessa sull'autostrada in contromano ed è stata bloccata in tempo dai carabinieri prima che succedesse un grave incidente. Si tratta del terzo caso in poche settimane.

Stando alle prime informazioni, la vettura si trovava sulla corsia di sorpasso e stava procedendo in contromano. Gli altri automobilisti hanno dato l'allarme e in pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia del nucleo radiomobile che si è posizionata davanti all'auto anticipando l'arrivo con sirena e lampeggianti. Così è stato bloccato anche il traffico. L'81enne è stato costretto a fare inversione di marcia: nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sull'autostrada Torino-Bardonecchia si tratta del terzo caso di auto in contromano in poche settimane. Lo scorso 31 luglio un uomo di 88 anni aveva fatto lo stesso. Purtroppo in questo caso era stato impossibile evitare un frontale: 88enne nell'impatto era rimasto ferito ma per la donna che era a bordo con lui non c'era stato nulla da fare. Era morta sul colpo. E ancora: il 6 agosto è stato la volta di un 77enne. La polizia locale lo aveva inseguito in tempo e bloccato. Nessun incidente ma era riuscito a percorrere 200 metri in autostrada in contromano.

L'incidente più grave è avvenuto lo scorso mese sull'autostrada A4 Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia, al confine con il Piemonte. Un uomo di 82 anni aveva percorso 7 chilometri prima di impattare contro un'auto uccidendo tre persone: le vittime sono la coppia di designer di Barbie, Mario Paglino e Gianni Grossi, e il banchiere 38enne Valerio Amodio Giurni, che viaggiava con loro. Anche l'82enne è deceduto. Unica sopravvissuta è la moglie di Amodio Giurni, trasportata però subito dopo l'incidente in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano.

