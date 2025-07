Auto contromano sull’A32 Torino Bardonecchia: un morto e tre feriti, traffico bloccato

Incidente oggi sull’A32 Torino Bardonecchia a causa di un’auto contromano: il bilancio è di 1 morto e tre feriti. Traffico in tilt, rilievi in corso.

Un'auto contromano ha imboccato l'A32 Torino Bardonecchia questo pomeriggio poco dopo le 15 provocando la morte di una persona. Altre tre sono rimaste ferite. Secondo una primissima ricostruzione, una Fiat Panda si è scontrata con un’altra auto che procedeva in direzione di Bardonecchia per cause che sono ancora in via di accertamento, coinvolgendo anche un'altra vettura.

Due le ipotesi considerate al momento: il conducente potrebbe aver sbagliato allo svincolo di Chianocco, oppure potrebbe essersi confuso sbagliando manovra visto che in quel tratto sono presenti alcuni cantieri per lavori stradali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con l’elicottero e le ambulanze, la circolazione al momento è interrotta tra gli svincoli di Borgone e Chianocco.

Lo schianto è avvenuto nel tratto interessato in questi mesi dalla realizzazione degli svincoli di immissione nel nuovo autoporto di San Didero. La vittima sarebbe una donna anziana che viaggiava come passeggera al lato del conducente dell'auto in contromano. Un 80enne, le cui condizioni sono considerate gravi, è stato trasferito in elisoccorso al Cto di Torino. Feriti i due passeggeri della Fiat Panda.

Il traffico risulta in titl, dal momento che il tratto tra gli svincoli di Borgone e Bussoleno-Chianocco dell'autostrada Torino-Bardonecchia è rimasto chiuso al transito in entrambi i sensi di marcia per circa mezz'ora, poi è rimasta interrotta soltanto la carreggiata Nord, in direzione di Bardonecchia, con con uscita obbligatoria sulla Statale 25, dove si sono formate code in direzione di Chianocco.

Solo qualche giorno fa un incidente simile si è verificato sull'A4 Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia, al confine con il Piemonte, quando un uomo di 80 ha percorso per 7 chilometri contromano l'autostrada provocando la morte di 4 persone, inclusa la sua. Tra le vittime, una coppia di designer di Barbie e un banchiere. Unica sopravvissuta, la moglie di quest'ultimo, ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano.

In aggiornamento.