Inversione sbagliata, 7 km contromano e lo schianto: così sono morte le quattro persone nell’incidente sull’A4

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine sull’incidente in A4 costato la vita ieri a 4 persone, tra cui una coppia di designer di Barbie e un banchiere 38enne, l’82enne alla guida di una Peugeot 207 avrebbe fatto un’inversione sbagliata e poi percorso l’autostrada A4 per ben 7 chilometri contromano.

Avrebbe fatto un'inversione sbagliata e poi percorso l'autostrada A4 per ben 7 chilometri contromano Egidio Ceriano, l'82enne residente a Cerano, in provincia di Novara, morto ieri sulla Torino-Milano dopo aver provocato l'incidente in cui sono morti Mario Paglino e Gianni Grossi, entrambi 53enni e famosi per essere stati designer di Barbie, e il 38enne Valerio Amodio Giurni, originario di Potenza ma residente a Novara, che viaggiava in auto con le altre due vittime e con la moglie, unica sopravvissuta.

Cosa è successo sull'A4 tra Novara est e Marcallo Mesero

È questa una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo ieri alle 11.08, sulla Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia, al confine con il Piemonte, come riporta Il Corriere della Sera. La Peugeot 207 dell'anziano è stata vista dalle telecamere di sorveglianza invertire improvvisamente il senso di marcia arrivata all’uscita del casello di Arluno. Stava tornando a casa quando si sarebbe accorto dell'errore, così ha pensato probabilmente di girare l’auto e di rientrare in carreggiata, ma ha imboccato l’autostrada contromano, finendo nella corsia di sorpasso, convinto fosse quella che è destinata ai veicoli lenti (l‘autopsia chiarirà comunque se fosse sotto l'effetto di medicinali o sonniferi). Due auto sono riuscite a evitare il frontale sulla corsia di sorpasso, la terza invece non ce l'ha fatta.

Chi è l'unica donna sopravvissuta nell'incidente

Nella vettura in questione viaggiavano due coppie di amici che a Novara erano anche vicini di casa. Valerio Amodio Giurni, giovane banchiere accompagnato dalla moglie, unica sopravvissuta, e Mario Paglino e Gianni Grossi. Questi ultimi erano dei designer che creavano Barbie e bambole personalizzate ed erano conosciuti in tutto il mondo, anche grazie alla MaGia2000, azienda da loro fondata nel 1999 che collabora con la Mattel, il colosso nel settore giocattoli.Nel 2011 hanno anche fondato la Italian Doll Convention, il principale evento in Europa dedicato ai collezionisti di fashion dolls, contribuendo a divulgare la passione per Barbie anche in Italia. Valerio e la moglie erano sposati da pochissimo, nel 2023, e tra una ventina di giorni avrebbero celebrato il secondo anniversario delle loro nozze: lei, architetto 37enne, subito soccorsa e intubata, è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Ha subito gravi traumi e delle fratture multiple, al momento si trova in prognosi riservata e le sue condizioni sono ritenute gravi. Nella tarda serata di ieri è stata anche sottoposta ad un intervento chirurgico.