Aurora è scomparsa a Lecce, l’appello della mamma: “Ha 12 anni, forse è a Parma, Bolzano o Isernia”

La 12enne Aurora è scomparsa dal rione Santa Rosa a Lecce; è stata vista l’ultima volta intorno alle 8 di ieri mattina. La madre ha diffuso un appello sui social, indicando abbigliamento e possibile direzione della figlia. Le autorità chiedono segnalazioni immediate.

Ore di apprensione a Lecce per la scomparsa di Aurora, una ragazzina di 12 anni e mezzo di cui non si hanno più notizie dalla mattina di ieri. La madre ha diffuso un appello urgente sui social, invitando chiunque possa fornire informazioni a collaborare immediatamente con le autorità per il ritrovamento della figlia.

Secondo quanto riportato dalla madre, Aurora è stata vista l’ultima volta intorno alle 8 di ieri mattina mentre si trovava nel rione Santa Rosa. Al momento della scomparsa indossava una felpa nera Adidas, leggings neri e scarpe Nike Air bianche con logo nero, portando uno zaino della marca Zero. La ragazzina è alta circa 1,55 metri, ha capelli castano scuro lisci, occhi marroni e porta occhiali con montatura nera.

Sui social la madre ha fornito ulteriori dettagli sulle possibili direzioni che Aurora potrebbe aver preso, suggerendo che la figlia potrebbe essere diretta verso Parma, Bolzano o Isernia. Ha inoltre precisato che la ragazzina probabilmente ha preso l’autobus dal City Terminal di Lecce, portando con sé l’abbonamento SGM.

Le autorità hanno invitato chiunque possa avere informazioni a contattare immediatamente le forze dell’ordine, ribadendo l’importanza di un intervento tempestivo in casi di scomparsa di minori. Nel frattempo, la comunità locale si è mobilitata sui social e sul territorio, diffondendo l’allerta e contribuendo alle ricerche.

La vicenda ha chiaramente generato grande apprensione tra i residenti e tra gli amici della famiglia. Ogni segnalazione può rivelarsi fondamentale per ricostruire gli spostamenti della ragazza e riportarla a casa sana e salva. La madre, disperata, continua a rivolgersi alla cittadinanza: “Chiunque l’abbia vista mi contatti immediatamente o chiami le forze dell’ordine. Condividete il più possibile, vi prego!”.

Le ricerche proseguono senza sosta, con l’auspicio che la giovane Aurora possa essere ritrovata al più presto.