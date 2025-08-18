Attraversa la strada a Trapani e viene investito da una macchina: morto turista tedesco 38enne

Il turista tedesco 38enne, Mathias Krolop, è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada nel Trapanese. Krolop era padre di due bambini.

È morto a 38 anni Mathias Krolop, il turista tedesco investito nel pomeriggio di ieri, domenica 17 agosto, da una vettura che stava percorrendo via Carabinieri Falcetta e Apuzzo, ad Alcamo Marina, nel Trapanese.

Il 38enne è stato portato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo ed è entrato in reparto in condizioni disperate. Purtroppo non vi è stato alcun recupero e in serata, a causa delle gravissime lesioni riportate, è deceduto.

Krolop era in Sicilia in vacanza insieme alla moglie e ai loro due bambini, ma normalmente viveva a Rangstorf, in Germania. Stando a quanto ricostruito, il giovane papà stava camminando sul marciapiede che costeggia la carreggiata quando, per motivi ancora ignoti, il veicolo che lo ha travolto ha abbandonato l'arteria viaria in contrada Canalotto e ha investito il 38enne. La macchina ha impattato anche contro un altro veicolo in sosta.

Alla guida dell'automobile protagonista dell'incidente, vi era una 30enne alcamese. Medianete l'elisoccorso, Krolop era riuscito ad arrivare in ospedale dove poi però è deceduto appena qualche ora dopo.

Non è chiaro perché la donna alla guida della vettura che ha investito e ucciso il 38enne abbia perso il controllo dell'auto. Gli accertamenti sugli accadimenti degli ultimi giorni sono ancora in corso.

Sono ancora tantissimi i punti oscuri dell'incidente e i veicoli sono stati sequestrati per essere sottoposti alle verifiche tecniche del caso. Le indagini dovranno chiarire se all'origine vi siano fattori come la distrazione, la velocità o eventuali problemi meccanici, non ancora scongiurati da parte di chi lavora per mettere un punto alla vicenda e assicurare giustizia al 38enne padre di due figli.

Krolop è purtroppo deceduto in ospedale alcune ore dopo il suo arrivo. Nonostante l'intervento dei sanitari, per lui non vi è stato nulla fare.