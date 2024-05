video suggerito

Atti sessuali in chiesa mentre i fedeli aspettano per la messa, parroco chiama la polizia a Viareggio L’episodio domenica sera nella chiesa di Sant’Andrea a Viareggio: i fedeli si sono accorti dei due, un uomo e una donna sui 30 anni, e hanno allertato il parroco, il quale ha chiamato la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Una coppia che sceglie una chiesa per consumare atti sessuali e che viene sorpresa dai fedeli, che in chiesa invece erano raccolti in preghiera e in attesa della messa. È quanto accaduto a Viareggio, teatro dell’episodio la chiesa di Sant’Andrea.

Protagonisti un uomo e una donna, entrambi italiani e di trenta anni: dopo che i fedeli e il parroco hanno chiamato la polizia, i due sono stati condotti al commissariato per l'identificazione e la denuncia per le ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e per vilipendio alla religione.

Stando a quanto emerso, i due sarebbero stati scoperti prima della messa delle 18 di domenica, si erano appartati vicino a un confessionale in chiesa. Entrambi in condizioni psicofisiche alternate, accanto a loro avrebbero avuto anche delle bottiglie di birra.

La chiesa di Sant’Andrea a Viareggio è in pieno centro ed è aperta al culto, chiunque dunque può entrare durante la giornata. I due trentenni avrebbero agito nonostante sulle panche ci fosse già qualcuno a pregare, poi quando sono arrivate anche altre persone per la messa della domenica pomeriggio la coppia è stata segnalata dai fedeli increduli anche al parroco, che ha quindi provveduto a chiamare la polizia.

Secondo alcune prime ricostruzioni si tratterebbe di due persone che vivono in strada a Viareggio, ubriache nel momento in cui sono state segnalate mentre consumavano un rapporto sessuale in chiesa.