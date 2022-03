Attacco hacker alla rete informatica di Trenitalia e Fs, disattivata vendita nelle biglietterie Attacco hacker in corso da questa mattina sulle reti di Trenitalia e Fs. Disattivata la vendita dei titoli di viaggio in biglietteria, ancora attiva quella online.

A cura di Gabriella Mazzeo

Da questa mattina sulla rete informatica di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana sono stati rilevati degli elementi che potrebbero ricondurre a un attacco hacker. Sono attualmente in corso le attività di verifica sulla rete. In via precauzionale sono state disattivate alcune utenze dei sistemi di vendita di Trenitalia. Non è quindi attualmente possibile acquistare titoli di viaggio nelle biglietterie e self service nelle stazioni. Funzionante invece la vendita online. L'attacco hacker sarebbe in corso da questa mattina. Anche la circolazione dei treni, secondo quanto confermato da alcune fonti a Fanpage.it, sarebbe stata interrotta.

Secondo quanto reso noto, il personale ha ricevuto ordine di spegnere tutti i computer. Attualmente la compagnia sta svolgendo gli accertamenti del caso per definire i contorni di quello che sembra essere a tutti gli effetti un attacco hacker "legato a un'infezione da cryptolocker". La società ha fatto sapere che il fine ultime potrebbe essere quello di "ricevere un riscatto per liberare i sistemi informatici bloccati".

In aggiornamento