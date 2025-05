Attaccato alle spalle e ucciso con una coltellata al cuore a Torino, morto 19enne: è caccia all’assassino

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Dramma nella notte a Torino dove un ragazzo di 19 anni, Mamoud Diane, di origini straniere e residente in provincia di Cuneo, è stato ucciso nella notte. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città.

Secondo le prime informazioni, il giovane, ivoriano, è stato colpito alle spalle da una coltellata che dalla schiena gli ha perforato il cuore. Per lui non c'è stato nulla da fare: è morto in pochissimi minuti a causa della forte perdita di sangue. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno anche chiamato i soccorsi ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. È caccia all'assassino, che è riuscito a far perdere le sue tracce. Ma gli aggressori in realtà potrebbero essere più di uno.

Stando a quanto ricostruito finora, anche grazie ad alcune testimonianze, la vittima si trovava all'esterno di un bar all'angolo tra via Monterosa e corso Novara, quando è stato aggredito e picchiato da più persone. Accerchiato, è stato colpito con calci e pugni e infine raggiunto da una coltellata alla schiena. Il ragazzo, ferito, è riuscito ad alzarsi e fuggire, ma si è accasciato alcune centinaia di metri più avanti. Nel frattempo, ci sarebbe stata un'altra aggressione a un secondo giovane. Alla rissa, avvenuta intorno alla mezzanotte, hanno assistito alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. "Lo hanno aggredito alle spalle e poi lo hanno picchiato selvaggiamente e trascinato dietro un furgone. Una scena terribile, ma nessuno ha fatto niente", ha raccontato una residente al Corriere della Sera.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia di Stato, che sta cercando di visionare le telecamere di sorveglianza della zona e di trovare eventuali testimoni che possano aiutare far luce sulla vicenda.