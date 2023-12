Assicurazione Rc Auto, nuova stangata: aumenti del 7,9%, differenza di 239 euro tra Napoli e Aosta I dati del nuovo report sui prezzi delle assicurazioni stilato dall’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Per i contratti sottoscritti nel mese di ottobre, il prezzo medio dell’assicurazione auto è stato di 388 euro, ma con notevoli differenze tra nord e sud del Paese.

A cura di Antonio Palma

Il prezzo dell'assicurazione Rc Auto torna a schizzare in alto in Italia dove il costo medio per una polizza è aumentato del 7,9% su base annua. Lo segnala il nuovo report sui prezzi delle assicurazioni stilato dall’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Secondo i dati raccolti dall'Ente, per i contratti sottoscritti nel mese di ottobre 2023, il prezzo medio dell'assicurazione auto è stato di 388 euro, con estremi del range decisamente distanti tra nord e sud del Paese.

In termini reali, precisa l'Istituto di vigilanza, l'aumento è stato del 6,2% ma con incrementi che vanno fino al 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo l'ultima indagine Ivass, rispetto ai 388 euro di media nazionale, il premio effettivo, risulta più elevato al Centro, dove di pagano 424 euro, e al Sud, dove invece si arriva a 413 euro.

Restando in tema di differenze regionali e provinciali, a ottobre il costo medio della Rc Auto più alto è stato registrato nella provincia di Prato, in Toscana, con un premio di 558 euro, seguita da Napoli con 555 euro e Caserta con 499 euro, in Campania. Il costo minore a Enna (277 euro), Potenza e Oristano (290 euro). L'incremento maggiore, a due cifre, a Caltanisetta e Vercelli (12%), seguite da Roma e Milano (10%)

"L’aumento dei prezzi delle polizze del +7,9% porta il costo medio dell’Rc auto a quota 388 euro a ottobre. Questo equivale ad un incremento di circa +28 euro a polizza rispetto allo scorso anno, ma se si considera che in Italia, in base all’ultimo dato fornito da Ivass, circolano 43 milioni i veicoli assicurati, di cui 32,5 milioni di autovetture, la stangata sull’Rc auto solo per la categoria degli automobilisti raggiungere la maxi-cifra di 910 milioni di euro" spiegano dal Codacons.

Aumenti che confermano il trend in crescita dei costi della Rc Auto, dopo anni di discesa, e che non fanno sperare niente di buono per il prossimo anno. Secondo l’Osservatorio di Segugio.it, portale della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, infatti, il premio medio RC auto a novembre 2023 è già stato di 461,4 euro, in crescita del 25,1% sullo stesso mese dell’anno precedente. Secondo un’analisi dello stesso portale, inoltre, anche nel 2024 sono previsti rincari sull’RC Auto per 1,1 milioni di automobilisti.