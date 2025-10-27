Assalto a portavalori sulla A14 a Macerata: bloccati i due rapinatori

Un portavalori è stato assaltato mentre viaggiava sulla A14 tra Civitanova Marche e Porto Recanati poco dopo le 18 di oggi 27 ottobre. I carabinieri avrebbero già fermato due rapinatori.

Momenti di paura sulla A14 all'altezza di Macerata. Un portavalori è stato assaltato mentre viaggiava tra Civitanova Marche e Porto Recanati poco dopo le 18 di oggi 27 ottobre. Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti e subito sul posto sono corse le forze dell'ordine. Ci sarebbero già due fermi. L’operazione è ancora in corso, sono sul posto i carabinieri.

Articolo in aggiornamento