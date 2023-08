Ascoli Piceno, cavalla cade durante il Palio: Look Amazing abbattuta dopo l’infortunio Look Amazing, cavalla di 8 anni, è stata abbattuta dopo essere caduta durante la corsa della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno. L’animale aveva riportato una frattura dell’arto anteriore destro.

A cura di Gabriella Mazzeo

il momento della caduta

È stata abbattuta dopo una frattura dell'arto anteriore destro Look Amazing, la cavalla di 8 anni caduta a terra durante la corsa della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno. L'animale è caduto a terra mentre affrontava l'ultima curva del percorso ed è stata trasportata presso la clinica veterinaria di Teramo. L'infortunio è stato giudicato irreversibile e la cavalla è stata purtroppo abbattuta.

La decisione è arrivata in accordo con il proprietario dell'animale Massimiliano Ferri, la scuderia Isola Azzurro di Foligno e la commissione veterinaria che l'ha visitata. Look Amazing aveva riportato una grave frattura dell'arto anteriore destro, mentre al fantino Nicholas Lionetti è stata diagosticata una frattura alla scapola destra. A dare la notizia dell'abbattimento è stata l'Enpa, che ha annunciato anche di aver presentato denuncia.

Look Amazing dopo l’infortunio

La decisione è stata definita "sofferta" dal team di veterinari e dai proprietari dell'animale di 8 anni, tuttavia, fa sapere l'Enpa, non è la prima volta che si verifica un incidente simile durane le prove della Quintana di Foligno. Un altro cavallo, infatti, è morto mentre si allenava per il torneo nella giornata del 2 luglio. Nel comunicato dell'Enpa, la Presidente nazionale Carla Rocchi si chiede lecitamente quanti animali dovranno ancora morire prima di interrompere questa manifestazioni che "provocano sofferenza ai cavalli".

Un altro animale è purtroppo morto in nome del divertimento del pubblico e del "folclore". "È davvero inaccettabile che si nasconda sotto l'egida della tradizione una manifestazione che racchiude tali barbarie nei confronti degli animali – continua Rocchi -. Tutto gira attorno a chiari interessi economici".

Sull'accaduto è intervenuta anche l'onorevole Michela Brambilla, che ha chiesto l'interruzione di questo tipo di manifestazioni. "Il fatto che sia una tradizione antica non può giustificare le sofferenze degli animali. Dobbiamo fermare queste manifestazioni pericolose per uomini e cavalli. Siamo alle solite: in nome della storia si sacrificano gli animali. Dov'è la nobiltà? Dove la vera umanità? La morte di Look Amazing è una sconfitta per tutti. Chiedo al parlamento di calendarizzare al più presto la mia proposta di legge per mettere fine a queste manifestazioni piene di pericoli non solo per gli animali ma anche per gli uomini".