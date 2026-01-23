“Arriva il treno, spostati!”, Gaia travolta dal Frecciaargento a 150 km/h: morta a 22 anni ad Empoli

Non ce l’ha fatta Gaia Gelsi, 22enne di Certaldo e volontaria della Misericordia, travolta martedì sera da un Frecciargento alla stazione di Empoli. Non è stata spinta: alcuni testimoni le avrebbero gridato di spostarsi, ma l’impatto è stato devastante. La giovane è morta a Careggi dopo giorni di agonia.

Non ce l’ha fatta Gaia Gelsi, la 22enne di Certaldo travolta martedì sera da un treno alla stazione di Empoli. La giovane, volontaria della Misericordia, era stata ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale San Giuseppe e nei giorni successivi trasferita al Careggi di Firenze, dove purtroppo è deceduta. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 del 20 gennaio e, per ora, appare come una tragica fatalità, senza coinvolgimento di terzi o gesti volontari.

Secondo la ricostruzione della Polizia Ferroviaria, Gaia si trovava sul binario 1 mentre transitava un Frecciargento diretto a Firenze, treno ad alta velocità che non effettua fermate a Empoli. L’impatto, avvenuto a circa 150 km/h, è stato immediatamente devastante: la giovane ha battuto violentemente la testa ed è stata sbalzata a terra, senza che il macchinista potesse in alcun modo evitarlo. I soccorsi sono stati immediati, ma le lesioni riportate si sono rivelate fatali.

Le telecamere di videosorveglianza della stazione, attentamente visionate dagli agenti, non chiariscono i motivi che hanno portato Gaia in quella posizione. Non risulta che sia stata spinta, ma alcuni testimoni hanno raccontato di averle gridato di allontanarsi dal binario per il passaggio del treno, senza che la giovane si voltasse. Tra le ipotesi, ancora da verificare, si considera che potesse essere distratta, forse con le cuffiette nelle orecchie, o semplicemente non aver percepito il pericolo imminente.

La tragica vicenda ha profondamente scosso la comunità di Certaldo e il mondo del volontariato. La Misericordia ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio sui social: "La Misericordia di Certaldo si unisce con profondo cordoglio alla famiglia per la tragica scomparsa della giovane Gaia, che con il suo servizio ha testimoniato l’amore e la cura verso il prossimo, lasciando un segno sincero in quanti la hanno incontrata in questo cammino".

La Polfer intanto prosegue con gli accertamenti per chiarire tutte le circostanze della tragedia.