Arrestata titolare di un asilo a Vicenza, picchiava i bimbi che le erano affidati: incastrata dalle telecamere
La titolare di un asilo nido privato di Cornedo (Vicenza) è stata arrestata con l'accusa di presunti maltrattamenti ai danni che bambini che le erano affidati. Le indagini sono partite dopo le segnalazioni presentate da alcuni genitori e ulteriori approfondimenti, in particolare grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno aiutato gli inquirenti a ricostruire la dinamica dei fatti.
L’indagine, condotta dai carabinieri di Vicenza e coordinata dalla Procura, era dunque scattata dopo alcune segnalazioni arrivate nei giorni scorsi. L’arresto è avvenuto mercoledì 5 novembre, quando i militari, intervenuti dopo aver raccolto elementi ritenuti gravi, hanno bloccato la donna in flagranza, accompagnandola all’esterno e procedendo all’arresto.
I militari, infatti, sono intervenuti, dopo aver seguito attraverso alcune telecamere piazzate nell'asilo la titolare della struttura mentre agiva con comportamenti violenti e non consoni alla sua mansione educativa.
L’ipotesi di reato contestata è quella di maltrattamenti in concorso. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, compresa la durata delle condotte contestate, e verificare eventuali ulteriori responsabilità. La donna si trova ora ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, da parte del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.