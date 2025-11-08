Arrestata titolare di un asilo a Vicenza, picchiava i bimbi che le erano affidati: incastrata dalle telecamere

La titolare di un asilo nido privato di Cornedo (Vicenza) è stata arrestata in flagranza con l’accusa di maltrattamenti ai danni dei bimbi che le erano affidati. Incastrata dai video delle telecamere di sorveglianza dopo le segnalazioni di alcuni genitori.

La titolare di un asilo nido privato di Cornedo (Vicenza) è stata arrestata con l'accusa di presunti maltrattamenti ai danni che bambini che le erano affidati. Le indagini sono partite dopo le segnalazioni presentate da alcuni genitori e ulteriori approfondimenti, in particolare grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno aiutato gli inquirenti a ricostruire la dinamica dei fatti.

L’indagine, condotta dai carabinieri di Vicenza e coordinata dalla Procura, era dunque scattata dopo alcune segnalazioni arrivate nei giorni scorsi. L’arresto è avvenuto mercoledì 5 novembre, quando i militari, intervenuti dopo aver raccolto elementi ritenuti gravi, hanno bloccato la donna in flagranza, accompagnandola all’esterno e procedendo all’arresto.

I militari, infatti, sono intervenuti, dopo aver seguito attraverso alcune telecamere piazzate nell'asilo la titolare della struttura mentre agiva con comportamenti violenti e non consoni alla sua mansione educativa.

L’ipotesi di reato contestata è quella di maltrattamenti in concorso. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, compresa la durata delle condotte contestate, e verificare eventuali ulteriori responsabilità. La donna si trova ora ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, da parte del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.