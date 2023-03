Arrestata Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro: “Gestiva cassa e pizzini per conto del boss” È stata arrestata Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro. L’operazione è stata condotta dai Ros. La donna avrebbe aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito la “cassa” della famiglia oltre che il sistema dei pizzini.

A cura di Ida Artiaco

Matteo Messina Denaro

I carabinieri del Ros hanno arrestato oggi, con l'accusa di associazione mafiosa, la sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo. Rosalia è stata raggiunta dai militari a Castelvetrano, nella storica abitazione di famiglia, in via Alberto Mario.

Secondo gli inquirenti, la donna, che ha 68 anni, avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la "cassa" della "famiglia" e la rete di trasmissione dei cosiddetti pizzini, consentendo così al capomafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza.

In una nota, i carabinieri del Ros precisano che l'operazione "costituisce la prosecuzione dell'indagine che lo scorso 16 gennaio ha consentito di catturare a Palermo il latitante Matteo Messina Denaro, fratello dell'indagata, del suo accompagnatore Giovanni Luppino, del medico Alfonso Tumbarello, del geometra Andrea Bonafede e del cugino e omonimo di quest'ultimo". La misura cautelare è stata disposta dal gip Alfredo Montalto.

Matteo Messina Denaro dopo l’arresto

La comunicazione precisa che sono al momento in corso perquisizioni in tutta la provincia di Trapani. È stato così aggiunto un altro tassello alla ricostruzione della trentennale latitanza del boss di Cosa Nostra.

Rosalia, detta Rosetta, è la moglie Filippo Guttadauro, fratello del capomafia di Brancaccio, Giuseppe, in carcere al cosiddetto ergastolo bianco dopo aver scontato 14 anni per associazione mafiosa. Stessa sorte ha avuto il figlio maschio della donna, Francesco, che sta espiando una condanna definitiva a 16 anni sempre per mafia. La figlia, Lorenza Guttadauro, avvocato, assiste lo zio dal giorno del suo arresto.

In aggiornamento.