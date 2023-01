Arrestato Andrea Bonafede, l’uomo che ha dato l’identità a Matteo Messina Denaro . I carabinieri del Ros hanno arrestato con l’accusa di associazione mafiosa Andrea Bonafede, geometra di Campobello di Mazara che avrebbe prestato l’identità al boss Matteo Messina Denaro.

A cura di Antonio Palma

Arrestato Andrea Bonafede, l’uomo che ha dato l'identità al boss Matteo Messina Denaro. I carabinieri del Ros hanno arrestato con l'accusa di associazione mafiosa Andrea Bonafede, geometra di Campobello di Mazara che avrebbe prestato l'identità al boss Matteo Messina Denaro. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido.

Bonafede dunque deve rispondere della pesantissima accusa di associazione mafiosa. Per gli inquirenti non sarebbe sato solo un prestanome ma sarebbe diventato in questi ultim anni uno dei fiancheggiatori più fedeli del padrino di Cosa Nostra