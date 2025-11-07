Armato di ascia minaccia tutti all’uscita dei bimbi dall’asilo: “Vi ammazzo la famiglia”, paura a Ravenna

Protagonista del gesto un 54enne del posto, che in strada ha iniziato a urlare minacciando tutti: “Vi ammazzo la famiglia, vi ammazzo tutti”. Fermato dalle forze dell’ordine ma non senza aver opposto resistenza, innescando una colluttazione in cui sono rimasti feriti anche un carabiniere e due poliziotti.

Momenti di paura in strada a Ravenna, davanti a un asilo, dove un uomo armato di ascia ha iniziato a minacciare di morte chiunque si trovasse a passare, compresi genitori e bambini che uscivano dalla scuola dell'infanzia comunale del Buon Pastore. Protagonista del gesto un 54enne del posto, poi fermato dalle forze dell’ordine ma non senza aver opposto resistenza, innescando una colluttazione in cui sono rimasti feriti anche un carabiniere e due poliziotti, fortunatamente in maniera lieve.

L’episodio si è consumato nel pomeriggio di mercoledì scorso quando davanti alla scuola dell'infanzia si è scatenato il comprensibile panico dopo che il 54enne armato di accetta ha iniziato a urlare minacciando tutti. “Vi ammazzo la famiglia, vi ammazzo tutti" sono le urla dell’uomo risuonate in strada proprio mentre molto genitori di apprestavano a recuperare i piccoli dall’asilo. Come racconta il Corriere Romagna, le maestre hanno subito messo al sicuro i bambini all'interno dell'edificio, mentre i genitori si sono rifugiati nel cortile.

Come spiegano dalla Questura di Ravenna, in quel momento provvidenziale è stato l’intervento di un carabiniere fuori servizio che si trovava a passare in zona e ha sentito le urla di bimbi e adulti. Il militare dell’arma ha chiesto alle insegnanti di portare dentro i bambini e ha prontamente chiamato il 112 informando la centrale operativa della presenza dell’individuo in strada che, in evidente stato di agitazione, brandiva un’ascia.

Sul posto è stata inviata la volante più vicina, una pattuglia della polizia di stato che è accorsa pochi minuti dopo per dar manforte al miliare. Il carabiniere, residente a Ravenna ma in servizio in provincia, nel frattempo aveva seguito ininterrottamente il soggetto, che era in evidente stato di alterazione psicofisica, cercando in qualche modo di ricondurlo alla calma parlandogli.

Alla vista degli agenti della volante, però, il 54enne ha reagito con violenza tirando fuori anche un coltello e minacciando le forze dell’ordine. Ne è nata così una colluttazione durante la quale ha colpito e strattonato gli agenti. I poliziotti quindi gli hanno spruzzato spray urticante per evitare conseguenze più gravi per sé e per gli altri presenti. L’uomo infine è stato arrestato e condotto presso gli uffici della Questura.

Il carabiniere ha riportato lesioni con sette giorni di prognosi, mentre i due agenti hanno subito contusioni guaribili rispettivamente in dodici e sei giorni. Per il 54enne, accusato di minacce aggravate, lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca, sono scattati invece gli arresti domiciliari dopo essere comparso in tribunale davanti al giudice che ha convalidato l’arresto. Il 54enne, già noto alle forze dell’ordine per episodi di intemperanze, nel corso dell'udienza ha chiesto scusa, dichiarandosi disponibile a risarcire i feriti.