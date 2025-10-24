Apre il rubinetto della doccia, un fulmine lo colpisce: 67enne morto folgorato in Sardegna

Il dramma nel Sulcis: Fernando Pirosu, 67 anni, allevatore di Sant’Anna Arresi, è morto folgorato mentre faceva la doccia nel suo podere di Foxi dove si era recato per controllare il bestiame. Un fulmine caduto nei pressi del capannone ha trasmesso la scarica elettrica lungo l’impianto, uccidendolo all’istante.

Fernando Pirosu

Una tragedia ha sconvolto il Sulcis durante il violento temporale di mercoledì sera. Fernando Pirosu, 67 anni, allevatore originario di Teulada ma residente a Sant’Anna Arresi, è morto folgorato nella sua proprietà in località Foxi. L’uomo, che si era recato nel suo podere per controllare il bestiame, è stato vittima di una scarica elettrica sprigionata da un fulmine caduto nei pressi del capannone in cui si trovava.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Teulada, Pirosu aveva interrotto il lavoro nel tardo pomeriggio a causa del peggioramento delle condizioni meteo. Prima di rientrare a casa, aveva deciso di fare una doccia nel piccolo bagno ricavato all’interno della struttura agricola. Appena aperto il getto d’acqua, un fulmine ha colpito l’edificio: la scarica si sarebbe propagata lungo la linea elettrica fino al doccino metallico, fulminando l’uomo all’istante.

L’allarme è scattato quando i familiari, preoccupati per il suo mancato rientro e per il temporale in corso, si sono recati a cercarlo. Lo hanno trovato ormai privo di vita, riverso nel piatto doccia e con gravi ustioni da scarica elettrica. Inutile l’intervento del personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza medicalizzata dall’ospedale Sirai di Carbonia: per l’uomo non c’era più nulla da fare.

La comunità di Sant’Anna Arresi è sconvolta da una morte tanto improvvisa quanto assurda, avvenuta per una fatalità durante un temporale che aveva già provocato disagi in tutta la zona. Gli accertamenti delle forze dell’ordine proseguono per chiarire ogni dettaglio, ma tutto lascia intendere che la causa sia stata un fenomeno di conduzione elettrica dall’esterno all’interno del capannone, risultato letale per l’allevatore.