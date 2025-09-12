Appena scarcerato, danneggia il pronto soccorso e aggredisce i carabinieri: arrestato di nuovo

Un uomo con precedenti penali ha creato disordini in un bar di Scandiano dopo aver bevuto troppo. Per calmarlo gli sono stati somministrati dei sedativi. Feriti i carabinieri intervenuti per calmarlo.

Un uomo di 30 anni, originario di Scandiano, ha creato il caos in un bar del paese.

Nella giornata di ieri, dopo pranzo, visibilmente alticcio l’uomo ha iniziato a disturbare alcuni clienti, al punto da costringere la proprietaria a chiedere aiuto ai carabinieri per sedare la situazione. I militari della Tenenza di Scandiano sono giunti sul posto verso le 15.40 e verificando le generalità del soggetto hanno scoperto che l’uomo era un pregiudicato, recentemente scarcerato dalla casa circondariale di Reggio Emilia.

Considerate le condizioni del 30enne, alterate dall’alcol, i militari hanno chiamato un’ambulanza. All’arrivo dei sanitari però, l’uomo ha continuato ad avere un comportamento violento, tanto che i militari hanno dovuto richiedere l’intervento di una seconda pattuglia per cercare di calmarlo. Dopo svariati tentativi, si è convinto a farsi accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale Magati di Scandiano.

La calma però è durata ben poco. Giunto in ospedale il 30enne ha ripreso a scatenarsi, danneggiando gli arredi della struttura: ha scaraventato un porta-flebo e ha distrutto un appendiabiti e una porta. Dopo è passato alle persone. Nella concitazione del momento ha tentato di aggredire anche un operatore sanitario. I carabinieri sono dovuti intervenire una seconda volta per fermarlo, questa volta mettendogli le manette.

Nel tentativo di opporre resistenza, l’uomo ha causato alcune ferite ai militari e nonostante fosse ammanettato è riuscito a procurarsi diverse lesioni. Per riuscire a contenere la sua aggressività, i sanitari sono stati costretti a somministrargli dei sedativi.

Ritornato in uno stato di tranquillità, il 30enne è stato scortato in caserma per essere interrogato e al termine degli accertamenti di rito, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’uomo si trova ora a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Nel frattempo proseguono le indagini per accertare i dettagli della vicenda.