Anziano si ribalta con l’auto sulla pista ciclabile a Cesenatico: travolge 11 veicoli in sosta e 5 persone

I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, 5 settembre, in Via Saffi. Il rocambolesco incidente ha viste coinvolte auto, scooter e biciclette. Cinque persone investite sono state trasportate al “Bufalini” di Cesena.

Mattinata di paura a Cesenatico, dove un grave incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Intorno alle 11, in via Aurelio Saffi, a pochi passi dal bar “Aragosta” e nella zona del mercato ambulante, un’auto guidata da un uomo anziano ha perso improvvisamente il controllo, schiantandosi contro tutto ciò che si trovava sul suo percorso.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente — al volante di una Mercedes d’epoca — sarebbe uscito da un distributore di benzina poco distante, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso la padronanza del mezzo. L’auto ha travolto auto in sosta, biciclette e uno scooter, per poi cappottarsi e fermarsi solo a ridosso del marciapiede lungo la pista ciclabile.

La scena che si è presentata agli occhi dei numerosi passanti è stata impressionante: undici veicoli danneggiati, biciclette scaraventate sull’asfalto e turisti caduti di colpo durante il loro passaggio in bicicletta. Molti cittadini, accorsi subito sul posto, hanno temuto il peggio.

Il bilancio è di cinque persone ferite, fortunatamente nessuna in condizioni gravi. Due sono state ricoverate in codice giallo e tre in codice verde presso l’ospedale “Bufalini” di Cesena, tutte trasportate in ambulanza. Le squadre del 118 sono arrivate tempestivamente insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Cervia, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e prestato i primi soccorsi.

La Polizia Locale di Cesenatico ha effettuato i rilievi di legge per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di un malore improvviso che potrebbe aver colpito l’automobilista, facendogli perdere il controllo del veicolo.

Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha informato i cittadini attraverso i social, spiegando che l’impatto ha coinvolto complessivamente undici veicoli e causato cinque feriti. “Le conseguenze potevano essere molto più gravi – ha sottolineato –. L’immediato intervento dei soccorsi ha permesso di gestire al meglio la situazione”.

Lo scenario rimane comunque impressionante: il tratto di via Saffi, solitamente affollato da turisti e cittadini, si è trasformato in un caos di lamiere contorte, bici accartocciate e curiosi radunati intorno ai mezzi di soccorso. Fortunatamente nessuno si è fatto male in modo grave. Restano ora le indagini per comprendere le cause esatte di un incidente che avrebbe potuto avere un esito ben più drammatico.