Anziana trovata morta in casa a Villasor, in Sardegna: la 96enne viveva da sola, disposta l’autopsia

Una donna di 96 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione nel centro di Villasor. Non ci sarebbero segni evidenti di violenza, ma la Procura ha disposto l’autopsia, rinviata per alcuni impegni del medico legale. Indagini in corso dei carabinieri e del Ris.

immagine di repertorio

La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, in una delle strade del centro storico di Villasor, nel Cagliaritano. Antonietta Piras, 96 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione da una nipote che, non riuscendo a contattarla da alcuni giorni, ha deciso di andare a verificare di persona. Una volta entrata in casa, ha fatto la tragica scoperta e ha immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sanluri, insieme al medico di famiglia e al medico legale per i primi accertamenti. L’abitazione, situata in via Sivilleri, non presentava segni evidenti di effrazione. Anche a un primo esame esterno del corpo non sarebbero emersi elementi chiari riconducibili a una morte violenta. Tuttavia alcuni aspetti, sui quali gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, hanno spinto la Procura di Cagliari ad aprire un fascicolo e a disporre l’autopsia per chiarire con esattezza le cause del decesso.

La novantaseienne viveva sola da tempo. Vedova e senza figli, era descritta come una donna riservata ma ancora autonoma: usciva per le commissioni quotidiane e conduceva una vita regolare, pur convivendo con diverse patologie legate all’età, tra cui problemi cardiaci.

"È stata rinvenuta in casa, purtroppo senza vita – ha dichiarato il sindaco Massimo Pinna –. Non la sentivano da giorni e sono intervenuti i carabinieri con il medico. La situazione ha destato qualche dubbio ed è stato attivato il protocollo previsto in questi casi. Attendiamo gli esiti degli accertamenti per capire se si sia trattato di una morte naturale". Parole che fotografano lo stato d’animo del paese, colpito da una vicenda arrivata inaspettata.

L’esame autoptico, inizialmente programmato per questa mattina, è stato però rinviato. Il medico legale incaricato, Roberto Demontis, è infatti impegnato a Orani per l'omicidio di Tonino Pireddu, avvenuto nelle scorse ore. L’autopsia verrà quindi effettuata nei prossimi giorni.

Nel frattempo l’area attorno all’abitazione è stata transennata per consentire ulteriori verifiche. In mattinata sono arrivati anche i militari del Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari, che stanno eseguendo un sopralluogo approfondito all’interno della casa alla ricerca di eventuali tracce o anomalie sfuggite ai primi controlli.