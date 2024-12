video suggerito

Anziana muore in ospedale, i parenti aggrediscono la dottoressa che la curava: denunciati Dieci persone hanno aggredito una dottoressa presso l’ospedale di Altamura. Quest’ultima aveva in cura una loro anziana parente, deceduta in reparto. La dottoressa ha ricevuto una prognosi di 5 giorni e ha denunciato gli aggressori. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una donna anziana è morta in ospedale ad Altamura nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 dicembre, e alcuni parenti della donna hanno aggredito i medici presenti. Secondo quanto reso noto, dieci persone avrebbero aggredito verbalmente e fisicamente una dottoressa in servizio e insultato pesantemente i suoi colleghi per la morte dell'anziana avvenuta in ospedale.

La donna era ricoverata da tempo come paziente complessa ed è deceduta nonostante l'estremo tentativo dei medici, tra cui rianimatori, di salvarle la vita. La vittima dell'aggressione ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso ed è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni. Stamattina la dottoressa ha sporto denuncia contro i parenti dell'anziana.

Nell'immediatezza dei fatti sul posto sono intervenuti i carabinieri di Altamura. La direzione dell'Asl d Bari ha informato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dell'accaduto. "Non ci sono ragioni che possano giustificare l'aggressione a un medico in corsia – ha affermato il direttore generale facente funzioni dell'Asl di Bari, Luigi Fruscio -. Esprimiamo solidarietà e vicinanza alla dottoressa aggredita e condanniamo fermamente questo atto di violenza vile e inaccettabile. Naturalmente, e come sempre, la Asl garantirà ogni supporto alla dottoressa aggredita, compresa la tutela legale".

Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero state dieci le persone che si sono scagliate contro la dottoressa e contro i medici presenti in reparto che erano intervenuti per aiutarla. Gli altri dottori non avrebbero riportato ferite, ma sarebbero stati vittima solo di insulti e aggressioni verbali, mentre la dottoressa che aveva in cura l'anziana è stata medicata in pronto soccorso e ha ricevuto una prognosi di 5 giorni. Con il referto medico, ha sporto denuncia nei confronti degli aggressori.