Anziana maltrattata dalla badante, il figlio nota i lividi e fa installare telecamere nascoste Una donna di 83 anni è stata salvata dal figlio che aveva notato lividi ed ecchimosi sul suo corpo. L'uomo ha denunciato il tutto ai Carabinieri di Reggio Calabria che hanno istallato delle telecamere nascoste in casa. Le riprese mostrano i maltrattamenti subiti dall'anziana e perpetrati dalla sua badante 59enne, ora allontanata.

A cura di Gabriella Mazzeo

Per mesi ha vissuto l'incubo di maltrattamenti fisici e psicologici nella propria abitazione da parte della badante. Un'anziana di 83 anni è stata salvata dall'intervento del figlio, che insospettito da lividi ed ecchimosi sul corpo della mamma ha raccolto prove e testimonianze di vicini e conoscenti per poi recarsi dai carabinieri della Stazione Reggio Calabria Principale.

Le forze dell'ordine hanno raccolto i dubbi dell'uomo sui sospetti maltrattamenti e hanno fatto scattare l'indagine, installando delle telecamere nascoste che hanno poi ripreso i soprusi perpetrati dalla badante 59enne sull'anziana. Le immagini parlano di spinte, strattonamenti, imboccature forzate di cibo e atteggiamenti aggressivi ai quali l'anziana non aveva modo di opporsi e che non aveva potuto denunciare. Davanti all'evidenza dei fatti, il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'allontanamento della badante e il divieto assoluto di avvicinarsi all'abitazione della vittima.

Un provvedimento necessario per tutelare la donna di 83 anni che ora potrà finalmente tornare a vivere tranquilla.

Decisive per l'allontanamento della badante sono state le immagini delle telecamere nascoste dalle forze dell'ordine, ma ancor prima è stata fondamentale la denuncia presentata dal figlio e l'attenzione mostrata dall'uomo nei confronti dello stato psico-fisico dell'anziana.

Dopo aver notato le ferite e i lividi sui corpi dell'83enne, l'uomo ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine non prima però di aver raccolto prove contro la 59enne e le testimonianze dei vicini di casa che pure avevano notato atteggiamenti violenti da parte della badante.

Quello che è emerso poi dalle riprese delle telecamere è un quadro degradante in cui la dignità e la salute dell'anziana venivano costantemente calpestate con comportamenti illeciti.