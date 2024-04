Antonio Morra morto dopo il concerto dei Subsonica: il video del pugno e la caduta dalle scale In un video si vede uno degli addetti allo smontaggio del palco, riconoscibile dalla pettorina fosforescente che indossa, sferrare un colpo al volto di una persona. Si tratta di Antonio Morra, morto poco dopo in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vittima

Giovedì sera, alla fine del concerto dei Subsonica al Mandela Forum di Firenze, un uomo di 47 anni di Pistoia – Antonio Morra il suo nome – è morto in ospedale dopo essere caduto dalle scale fuori dal palazzetto.

Da subito si è parlato di una lite, di un pugno che ha fatto cadere Morra, e poche ore dopo il tragico episodio è stato fermato un uomo, un 48enne tra gli addetti dell'impresa esterna incaricata dell'allestimento del palco.

Ed è emerso un video delle telecamere di sicurezza in cui si vede quel violento pugno alla testa nei confronti di Morra. Nelle immagini si vede la vittima scendere alcuni scalini apparentemente barcollando e raggiungere un gruppo di persone che si trovano ai piedi della scalinata. Hanno praticamente tutti la pettorina fosforescente.

Screen dal video delle telecamere di sicurezza

Probabilmente tra l’uomo e gli operai scoppia un diverbio. Si vede poi anche una donna – si tratterebbe della moglie della vittima che era al concerto con lui – che capisce che è accaduto qualcosa al marito e si avvicina al gruppo di persone tra cui c’era anche l’aggressore.

Tutto è accaduto intorno alle 23, ora in cui i poliziotti impegnati nel servizio di ordine pubblico per il concerto sono intervenuti nel piazzale interno al Mandela Forum dopo una segnalazione di una lite nella quale sarebbero state coinvolte persone anche con armi da taglio. Sarebbe stato recuperato anche un coltello, da chiarire a chi appartenesse.

La vittima

Morra morirà poco dopo il trasporto all’ospedale Careggi di Firenze. Omicidio preterintenzionale l'ipotesi di reato contestata al 48enne fermato, un uomo già noto alle forze dell’ordine.

È stata disposta l'autopsia per chiarire cosa abbia provocato il decesso di Morra, se quel pugno o il colpo alla testa cadendo per le scale. Il gruppo degli addetti all'allestimento intanto è stato ascoltato a lungo in Questura: domani fissata l'udienza di convalida per il 48enne.