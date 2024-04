video suggerito

Chi era Antonio Morra, morto al concerto dei Subsonica dopo una lite: lascia due bimbi piccoli Nato a Potenza ma da tempo residente in Toscana, a Pistoia, il quarantasettenne Antonio Morra era al concerto dei Subsonica con la moglie ieri sera quando, durante una lite, sarebbe stato colpito ed è caduto dalle scale. Lascia due bimbi in tenera età. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

210 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lascia moglie e due bimbi piccoli Antonio Morra, il 47enne morto al concerto dei Subsonica a Firenze ieri sera, giovedì 11 aprile, dopo essere stato coinvolto in una lite avvenuta subito dopo l'esibizione all'interno del Mandela Forum, il palazzetto dello sport. Napoletano nato a Potenza ma da tempo residente in Toscana, a Pistoia, il quarantasettenne era al concerto con la moglie ieri sera quando, durante una lite, sarebbe stato colpito al volto da un pugno che lo avrebbe fatto cadere a terra, causandogli un grave trauma cranico che si è rivelato fatale.

Una tragedia che ha scosso parenti e amici dell'uomo che lascia, oltre alla moglie, anche due bimbi in tenera età. L'uomo, operaio in una fabbrica toscana che sui social mostrava la sua passione calcistica come tifoso del Napoli con foto e video, è descritto come una persona perbene dagli amici, ancora increduli per quanto accaduto. "Vorrei tanto che questo fosse un orribile incubo. Dai forza a tua moglie di reggere questo immenso colpo e di crescere i vostri meravigliosi figli" scrive un amico.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, che indaga sul caso, la sera del concerto dei Subsonica ci sarebbe stato un diverbio per cause ancora tutte da chiarire, poi degenerato in una colluttazione in cui l'uomo è stato colpito da un altro presente al concerto. La scena sarebbe stata ripresa in parte anche da alcune telecamere di sorveglianza, ora al vaglio degli inquirenti per identificare il possibile autore del gesto.

Secondo le prime notizie, a colpire Antonio Morra potrebbe essere stato un addetto di una ditta incaricata dello smontaggio del palco a fine spettacolo. Il 47enne, colpito la volto, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato dalle scale battendo la testa. Soccorso e trasporto d'urgenza all'ospedale Careggi, l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle ferite.

La tragedia ha sconvolto anche il gruppo musicale, i Subsonica su Instagram così hanno commentato il tragico evento: "Siamo costernati per quanto avvenuto ieri notte e profondamente addolorati. Siamo vicini ai familiari delle persone coinvolte in questo momento molto difficile".