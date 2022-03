Antonino Demelas, indagato per l’omicidio di Marina Castangia, è stato arrestato per abusi su minori Antonino Demelas, il 69enne accusato della morte della compagna Marina Castangia, è stato arrestato con l’accusa di abusi su minori. Davanti al gip ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere.

Antonino Demelas, l'uomo indagato per l'omicidio della parrucchiera di Cabras Marina Castangia, è stato arrestato con un'altra accusa pesante: abusi su minori. L'uomo è stato raggiunto dalla misura di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri che si sono presentati, nella giornata di sabato 28 marzo, a casa sua a Mogorella, in provincia di Oristano. Da allora, si trova recluso nella casa circondariale di Massama e ha già sostenuto l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari. Come riportato dall'Unione Sarda, davanti al gip l'indagato sarebbe rimasto in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Antonino Demelas accusato di abusi su minori

La decisione, concordata con il suo avvocato, sarebbe stata studiata in un'ottica di strategia difensiva nell'attesa di avere tutti gli atti dell'indagine che è coordinata dal pubblico ministero Armando Mammone. Al momento, dagli ambienti della Procura non filtrano ulteriori informazioni anche se pare che gli investigatori stiano indagando su un possibile collegamento tra i delitti di cui Demelas è accusato. L'ipotesi è che l'omicidio della compagna possa essere in qualche modo la causa per gli abusi di cui è accusato ora il 69enne. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, comunque, l'attenzione su potenziali casi di pedofilia da parte dell'indagato era già stata messa da mesi. Gli inquirenti avrebbero infatti iniziato a sospettare di Demelas dopo le dichiarazioni di Antonio Castangia, fratello della compagna dell'indagato Marina, che non si è mai arreso e ha ribadito a più riprese di pretendere giustizia per la donna per arrivare alla verità che si cela dietro la sua scomparsa.