video suggerito

Antitrust apre istruttoria contro Morellato: “Ostacola i distributori nella vendita online” Morellato è il gruppo leader in Italia nel settore della produzione, commercializzazione e vendita di gioielli e orologi, sia a marchio proprio sia tramite altri marchi, proprietari e in licenza. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm, la cosiddetta Antitrust) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Morellato – il più importante gruppo italiano di gioielleria e orologeria – per accertare una possibile violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue), consistente in condizioni commerciali che vietano ai propri distributori autorizzati la vendita dei prodotti del fornitore sui marketplace e sulle piattaforme terze.

Oggi Morellato è un gruppo leader in Italia nel settore della produzione, commercializzazione e vendita di gioielli e orologi, sia a marchio proprio sia tramite altri marchi, proprietari e in licenza (Sector No Limits, Philip Watch, Lucien Rochat, Live Diamond, Oui&Me, La Petite Story, Chronostar, Favs, Bluespirit, Christ, Brinckmann & Lange, Cleor, D’Amante, Noélie, Maserati, Chiara Ferragni, Trussardi, Esprit, Jette, Guido Maria Kretschmer).

Secondo quanto riportato dall’Antitrust italiana, l’azienda avrebbe stipulato accordi di distribuzione selettiva in cui "vieta esplicitamente agli esercenti l'utilizzo dei marketplace per la vendita dei suoi prodotti, riservandosi l'utilizzo delle piattaforme digitali di vendita, quali store dedicati sul marketplace (ad esempio Amazon)". Secondo l'Agcm il divieto previsto da Morellato nei contratti di distribuzione sull'utilizzo di piattaforme terze "potrebbe ostacolare per i propri distributori l'uso efficace di Internet nella vendita dei prodotti a determinati clienti o in determinati territori, come previsto dal Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea".

Ieri sono state svolte delle ispezioni nelle sedi Morellato da parte di funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.