Anticiclone in arrivo sull'Italia, attesi sole e temperature in rialzo: le previsioni meteo della settimana

A cura di Eleonora Panseri

Dopo il passaggio sull'Italia dell’intensa perturbazione di Pasqua e Pasquetta, la situazione tenderà a migliorare nei prossimi giorni ed è atteso un clima decisamente primaverile. Durante la prima settimana di aprile dovrebbe infatti verificarsi un graduale ritorno a condizioni meteo più stabili, anche se nella parte centrale della settimana una debole perturbazione passerà rapidamente, ma porterà qualche locale e leggera pioggia soltanto al Nord.

Le temperature tenderanno a scendere lievemente, soprattutto dopo il caldo anomalo che nelle festività pasquali ha interessato il Centro-Sud. Attese quindi giornate con clima primaverile e valori nella norma, in attesa di un nuovo probabile e sensibile rialzo nell'ultima parte della settimana.

Meteo, inizio settimana: piogge isolate al Nord, temperature in calo

Per la giornata di martedì 2 aprile sulle regioni del Nord-Ovest e tirreniche ci sarà un’alternanza tra sole e nuvole, con ampie schiarite su regioni adriatiche e Isole Maggiori. Nel corso del giorno sono attese piogge isolate su Friuli, Venezia Giulia, Alto Veneto, nord della Toscana, Lazio e Abruzzo e deboli nevicate sulle Alpi Orientali oltre 1600 metri.

Nel resto d’Italia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Le minime saranno ovunque in calo, mentre le massime, in diminuzione nelle regioni centrali adriatiche e al Sud, in crescita al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna.

Mercoledì 4 aprile è atteso invece un aumento della nuvolosità sul Centro-Nord e potrebbe esserci la possibilità di qualche pioggia tra Liguria, alta Toscana e a Nord-Est. Non si esclude anche qualche sporadica precipitazione sulle Alpi, con quota neve intorno ai 1500-1600 metri. Al Sud la nuvolosità sarà invece scarsa e irregolare con il transito di velature. Le temperature continueranno a scendere leggermente.

Giovedì 4 e venerdì 5 aprile sull'Italia torna l'alta pressione

Secondo quanto mostrano le tendenze per le giornate di giovedì 4 e venerdì 5 aprile, l’alta pressione dovrebbe quindi tornare sull'Italia determinando condizioni di diffusa stabilità, assenza di precipitazioni significative e con giornate in gran parte soleggiate che dovrebbero prolungarsi anche nelle giornate del weekend.

La tendenza meteo per il weekend: sole e temperature sopra la media

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, nel fine settimana tra il 6 e il 7 aprile dovrebbe consolidarsi con più decisione il caldo anticiclone di matrice nordafricana, accompagnato da un rinforzo dei venti di Scirocco. Il nucleo più caldo della massa d’aria nordafricana dovrebbe coinvolgere i settori più occidentali dell’Europa, portando possibili record in Francia e in Spagna, ma farà sentire i suoi effetti anche in Italia.

Le temperature potrebbero dunque saliere anche al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al Sud e nelle Isole Maggiori, dove la colonnina di mercurio potrebbe spingersi fino intorno ai 30 gradi. Nelle regioni centrali le temperature massime potranno arrivare fino intorno ai 25 e dovremmo superare i 20 gradi anche al Nord, dove lo zero termico schizzerà probabilmente oltre i 4mila metri di altitudine.