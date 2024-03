Meteo, dove sono attesi temporali e dove farà caldo a Pasqua e Pasquetta: le previsioni di Sottocorona Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico nel weekend di Pasqua e Pasquetta: “Al Nord e al Sud due situazioni opposte con temporali e caldo, il Centro invece risentirà del tempo nelle zone vicine”, come spiegato dal meteorologo Paolo Sottocorona. Le previsioni meteo nel dettaglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

"È una situazione che sembra ormai delineata: a inizio settimana ha oscillato molto, mentre ora possiamo dire che la previsione è abbastanza attendibile. La linea che sembra delinearsi adesso per Pasqua e Pasquetta è di un tempo generalmente perturbato al Nord, in qualche caso anche in maniera intensa, in particolare nelle zone alpine e prealpine dove è attesa anche la neve. Al Nord e Sud ci saranno proprio due situazioni opposte, il Centro invece risentirà del tempo nelle zone vicine".

È quello di un'Italia nettamente divisa in due il quadro meteorologico che emerge dalle carte, secondo Paolo Sottocorona. Il meteorologo e divulgatore, intervistato da Fanpage.it, ha parlato di come sarà il tempo nelle tanto attese giornate di Pasqua e Pasquetta (domenica 30 marzo e lunedì 1 aprile, ndr), durante le quali tradizionalmente, e in particolare il Lunedì dell'Angelo, molti italiani viaggiano o organizzano gite fuori porta.

Caldo a Sud e temporali al Nord: dove pioverà a Pasqua e Pasquetta

Oltre alle regioni del Nord, dove sono attese giornate piovose, "anche in Toscana il tempo sarà poco bello. Tenderà a peggiorare tra domenica e lunedì. C'è poi un blocco intermedio, quello che comprende il resto del Centro (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo) che risentiranno di questo maltempo ma in misura molto minore. Ci saranno nuvole e potrebbe esserci qualche debole pioggia, ma anche schiarite, quindi un tempo incerto e non perturbato", osserva l'esperto. "Non saranno piogge intense, né prolungate, in alcune zone potrebbero anche non esserci".

A queste regioni si unirà anche la Sardegna, dove arriveranno qualche nuvola e pioggia, aggiunge Sottocorona. Al Sud peninsulare e Sicilia, invece, il tempo sarà decisamente migliore. "Non sarà sereno al 100%, potrebbe esserci qualche nuvola, ma tendenzialmente le giornate saranno piuttosto buone. Il tempo potrebbe peggiorare leggermente sul Molise e sull'Abruzzo nel pomeriggio e nella tarda serata di lunedì".

"Dando una linea di tendenza, al Nord questa situazione rimarrà anche nei giorni successivi, anche se si attenuerà rispetto a domenica e lunedì. – aggiunge il meteorologo – Questo significa che anche martedì che il tempo sarà incerto. E ci potrebbe essere un leggero peggioramento anche al Centro, ma oltre questo non andrei".

Temperature sotto la media a Nord e nevicate abbondanti sulle Alpi

A Pasqua e Pasquetta le temperature saranno in linea con il quadro meteorologico delineato. Come spiega Sottocorona, "al Nord, si manterranno relativamente basse per la stagione. Sull'arco alpino ci saranno nevicate anche abbondanti, a partire da 1500-1600 metri, una cosa che potrebbe prolungare la stagione. Sull'Appennino tosco-emiliano, forse, intorno ai 1800. Non si tratterà di un freddo intenso, ma con le piogge e i temporali che potrebbero esserci, i valori sicuramente saranno piuttosto bassi".

Al Centro, troveremo una via di mezzo, mentre al Sud saranno invece decisamente più alte. Non per il sole che in questo periodo, anche con tempo buono, "non scalda eccessivamente, ma a causa dei venti meridionali, come lo Scirocco, che potrebbero far salire le temperature a valori più elevati, intorno ai 25-26 gradi. Il tempo sarà più stabile e i venti caldi contribuiranno a far salire le temperature, avremo una situazione di primavera piena, per non dire estate".