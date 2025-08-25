Attualità
video suggerito
video suggerito

“Andare a New York costa meno che in Sardegna: anche per i residenti i prezzi dei viaggi sono insostenibili”

Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di un lettore che vive a Roma ma è residente in Sardegna, dove vivono gli anziani genitori: “La continuità territoriale purtroppo è solo una bufala specie se parliamo di traghetti e della stagione estiva. Il caro prezzi esiste per tutti”.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
La posta dei lettori

La nostra redazione riceve lettere e testimonianze relative a storie di difficoltà. Decidiamo di pubblicarle non per dare un'immagine romantica del sacrificio, ma per spingere a una riflessione sulle condizioni e sulla grande disparità nell'accesso a servizi essenziali. Invitiamo i nostri lettori a scriverci le loro storie cliccando qui.

Dopo le testimonianze pubblicate nei giorni scorsi di Maddalena e Maria Antonietta, molti lettori ci stanno scrivendo per raccontarci sulle difficoltà di tornare nella propria terra d'origine, la Sardegna, a causa dei prezzi troppo alti dei mezzi di trasporto, tra aerei e traghetti. Oggi vi proponiamo la storia di Antonio.

La lettera a Fanpage.it

Leggi anche
Immagine
"Mi occupo di ristorazione da 17 anni e ne ho viste di cose: stipendi da 2,35 euro all'ora, nulla di legale"
Immagine
“Lavoro in cucina da 20 anni e vi dico che i ragazzi arrivano disorientati, ma non è colpa loro"
Immagine
Lettera di un insegnante precario al ministro Valditara: "Non si educa con la bocciatura come minaccia"

Vorrei mettere in evidenza che purtroppo lo stesso problema del caro prezzi esiste anche per i residenti. Nato a Nuoro, vivo a Roma da 23 anni, prima per studio poi per lavoro, ma non ho mai cambiato la residenza solo per potermi garantire di tornare a casa a prezzi "più accettabili", che non significa giusti comunque. La continuità territoriale purtroppo è solo una bufala specie se parliamo di traghetti e della stagione estiva, come nel caso della tratta Civitavecchia-Olbia e viceversa.

Sottolineo inoltre che la differenza tra me e mia sorella, da anni residente all'estero, è di soli poche decine di euro. Dunque, mi chiedo dov'è lo sconto residenti? Ho fatto il biglietto nel mese di marzo, un miracolo visto che ci si deve organizzare e non sempre si ha modo di farlo così in anticipo, e già allora, solo perché si partiva ad agosto, i prezzi per una persona per una poltrona all'andata e cabina al rientro inclusa la macchina entro i 4 metri di lunghezza si aggiravano sui 460 euro (cabina doppia che di inverno costa una sessantina di euro, prezzo più che raddoppiato, 136 euro, solo ritorno ad agosto e per la stessa cabina di dubbia pulizia, manco viaggiassimo su una crociera di lusso). Cabina a volte è necessaria non perché sia comoda ma perché d'estate viaggiare ammassati gli uni agli altri, animali inclusi, non è proprio il massimo, specie a prezzi d'oro (e gli animali non sono quelli incivili specifico).

Il problema è che la nostra bella isola è diventata da posto di pace e natura selvaggia da godere a un posto di lusso, per i residenti in primis (e io torno semplicemente a casa dei miei genitori anziani). Aggiungiamoci poi le sole 3-4 compagnie con cui viaggiare che si fanno concorrenza tra loro con prezzi praticamente identici e il gioco è fatto. Mi chiedo anche, in totale sincerità, a cosa serva segnalarlo; il problema è noto da anni ma chi potrebbe intervenire si gira dall'altra parte. È chiaro che non vi sia alcuna volontà di fare qualcosa per i sardi, la cui unica colpa è di essere nati in una terra lontana ma che molti dimenticano trovarsi sempre in Italia. Andare a New York costa di meno…

Attualità
La posta dei lettori
0 CONDIVISIONI
Immagine
Redazione
Immagine
Opinione
Cari maschi, mi vergogno per i vostri commenti sulla ragazza molestata durante la tac
"Molestata durante la tac. Operatore mi ha detto: 'se levi il reggiseno ci fai felici'"
La denuncia di Marzia Sardo
L'ospedale ha aperto un'indagine interna
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views