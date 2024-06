video suggerito

Ancora instabilità a inizio settimana, poi torna l'alta pressione con caldo e sole: le previsioni meteo Dopo un inizio di settimana con tempo ancora incerto, sull'Italia è atteso l'arrivo del primo anticiclone estivo della stagione. La perturbazione dei giorni scorsi nella giornata di lunedì 3 sarà in fase di lento allontanamento, da mercoledì 5 atteso clima estivo con punte vicine ai 30 gradi al Nord e valori anche superiori al Centro-Sud.

A cura di Eleonora Panseri

Dopo un inizio di settimana con tempo ancora incerto, sull'Italia è atteso l'arrivo del primo anticiclone estivo della stagione. La perturbazione che nei giorni scorsi ha interessato il nostro Paese nella giornata di lunedì 3 sarà in fase di lento allontanamento, con condizioni di locale instabilità ancora presenti su Alpi, Nord-Est, Appennini e medio Adriatico.

Martedì 4 giugno un ulteriore impulso instabile si sposterà al Nord con effetti anche nelle zone interne del Centro. Da mercoledì 5 dovrebbe invece verificarsi un rinforzo dell’alta pressione, in arrivo dal Nord Africa e associata ad aria più calda di origine subtropicale, che porterà stabilità diffusa e temperature in aumento verso valori oltre la norma.

Atteso quindi clima estivo con punte vicine ai 30 gradi al Nord e valori anche superiori al Centro-Sud. Verso la fine della settimana potrebbero verificarsi picchi in Sardegna, dove lo Scirocco potrebbe far salire le temperature anche oltre i 35 gradi. Tra domenica 9 e lunedì 10 invece l’alta pressione potrebbe indebolirsi al Nord.

Meteo, inizio settimana: ancora instabilità con locali rovesci e temporali

Nella mattinata di lunedì 3 giugno ci saranno schiarite anche ampie tra il basso Piemonte e la Liguria, sul settore tirrenico, all’estremo Sud e nelle Isole. Mentre le nuvole saranno prevalenti altrove con locali piogge o rovesci al Nordest, in Toscana e sul medio Adriatico.

Nel pomeriggio l’instabilità, con locali e brevi rovesci o temporali, si concentrerà sul Friuli Venezia Giulia, lungo le Alpi e l’Appennino centro-settentrionale. Le temperature saranno ancora localmente sotto le medie stagionali al Centro-Nord e in Sardegna.

Martedì 4 giugno al Nord si assisterà a nuvolosità sparsa, più diffusa dal pomeriggio con locali rovesci o temporali sia sui rilievi che in pianura, tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Venezie. In generale, il tempo sarà più soleggiato nelle coste liguri e al Centro-Sud, nelle zone interne montuose delle Isole. Lieve aumento delle temperature al Centro-Nord e con valori nella norma.

Mercoledì 5 e giovedì 6 giugno: arriva sull'Italia l'alta pressione

Da mercoledì 5 giugno sull’Italia, e in particolare al Nord, è atteso un significativo cambio della circolazione atmosferica. L’alta pressione si estenderà su tutte le Regioni portando ovunque condizioni estive. La giornata sarà caratterizzata da un tempo soleggiato sulla maggioranza del Paese.

Da segnalare solo un po’ di nubi sul Nordovest, in Sicilia e sulla Calabria, ma senza piogge di rilievo. Temperature in lieve calo in Sicilia, in contenuto aumento altrove.

Giovedì 6 giugno atteso cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centro-meridionali. Tempo abbastanza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, anche al Nord. Si prevedono invece possibili rovesci o brevi temporali pomeridiani sulle Alpi orientali.

La tendenza meteo del prossimo weekend

Secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, anche venerdì 7 e sabato 8 il tempo resterà stabile e con temperature in rialzo. Atteso invece un possibile peggioramento a partire da domenica 9 giugno, in particolare sul Nordovest.