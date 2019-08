Era andata, come faceva tutti i giorni, a pregare sulla tomba di suo figlio Lorenzo Baldoni nel cimitero di Montignano, una frazione di Senigallia. Il giovane era morto solo da pochi mesi fa a causa di una malattia incurabile che l'aveva colpito a 30 anni e da allora sua madre trascorreva quotidianamente qualche minuto di raccoglimento sulla sua tomba. La donna, Silvana Pettinari, 64 anni di Marzocca (Ancona), stava tornando a piedi verso casa intorno alle 20 di sabato quando un'automobile l'ha falciata. Immediato sul luogo dell'incidente l'intervento dell'ambulanza e di un eliambulanza, che hanno trasportato la donna nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Torrette. Qui però Silvata Pettinari è morta.

Per i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale non ci sono dubbi sul fatto che la donna sia stata investita mentre si incamminava lungo una strada di campagna che si collega al camposanto. La salma della donna si trova all’obitorio del Torrette ed è già stata rincosegnata ai familiari per la sepoltura.