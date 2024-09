video suggerito

Anche tre donne indagate per il rapimento e l'omicidio del corriere Nicolas Matias Del Rio Tre donne sono state iscritte nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino di 40 anni il cui cadavere era stato ritrovato lo scorso giugno in fondo al pozzo della villetta in Toscana.

A cura di Davide Falcioni

Nicolas Matias Del Rio

In attesa che vengano resi noti gli esiti della perizia medico legale, altre tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino di 40 anni il cui cadavere era stato ritrovato lo scorso giugno in fondo al pozzo della villetta di Case Sallustri (nel comune di Arcidosso) dove si ritiene sia stato tenuto sotto sequestro dopo la rapina al suo furgone, poi incendiato, che trasportava borse Gucci per un valore stimato di mezzo milione di euro.

Nei guai, in particolare, sono finite tre donne. Come riporta Il Tirreno, infatti, i sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini hanno inviato avvisi di garanzia a Elmira e Ersiana Gjoni, ovvero la madre e la sorella di Klodian Gjoni, uno degli uomini adesso in carcere per sequestro di persona e omicidio, e Georgiana Eugenia Bartico. Per le prime due la procura di Grosseto ipotizza i reati di favoreggiamento, per la Bartic invece la ricettazione delle borse rapinate.

Le indagate hanno risposto alle domande degli inquirenti ed hanno avuto un atteggiamento collaborativo. Georgiana Bartic ha persino consegnato agli investigatori alcune delle borse facenti parte del carico rapinato. Con le tre donne, sale a otto il numero delle persone indagate a vario titolo nella vicenda. Sono in carcere con le accuse di danneggiamento, omicidio volontario, rapina e sequestro di persona Ozgurt Bozkurt, Klodian Gjoni e Emre Kaia. I tre, due turchi e un albanese, pedinarono il corriere con una Fiat Panda, fino a raggiungerlo e a convincerlo a seguirli.

Indagini in corso anche sulle posizione di Niko Gjoni, padre di Klodian e tuttofare per i proprietari della villetta dove fu trovato il cadavere, e Zindan Bozkurt, fratello di Ozkurt: gravano su loro gli stessi capi di imputazione degli incarcerati fatta salva l'accusa di omicidio. Nella casa per le vacanze Nicolas Matias Del Rio fu tenuto sotto sequestro dopo aver subito la rapina della merce che trasportava con un furgone della ditta per cui lavorava. Matias del Rio abitava ad Abbadia San Salvatore, sempre sull'Amiata, con la moglie e il figlio piccolo. Si era trasferito da poco tempo dall'Argentina e aveva trovato lavoro presso una ditta di trasporti della zona.