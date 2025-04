Amerigo Vespucci a Durazzo, quando arriva e dove ormeggia: date e orari delle visite a bordo

video suggerito

Antonio Palma

Prosegue il Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci, il veliero della Marina Militare italiana e scuola per i cadetti. Dopo le prime due date italiane, il Vespucci infatti questa settimana sarà a Durazzo, dall’altra parte dell’Adriatico, in Albania. Nel porto albanese l’Amerigo Vespucci sarà attraccata mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 2025 per spostarsi poi a Taranto.

Come accaduto per Ancona e Ortona, anche a Durazzo sarà possibile visitare la nave scuola della nostra Marina militare in maniera completamente gratuita ma solo prenotando in anticipo sul sito ufficiale del Tour. Per chi vuole godersi lo spettacolo, a disposizione ci sono due date ma solo dal pomeriggio. Le visite a bordo di Nave Amerigo a Durazzo si terranno infatti solo dalle 14 alle 21:00 di mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 2025.

Amerigo Vespucci a Durazzo: dove ormeggia e gli orari delle visite a bordo

Le visite a bordo di Nave Amerigo a Durazzo si terranno solo dalle 14 alle 21:00 di mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 2025. La nave scuola sarà attraccata al molo 4 e 5 del porto albanese. L’accesso alla banchina sarà solo pedonale attraverso la porta numero 2 (fronte chiesa o Banca d'Albania). Per accedere alla nave, è obbligatoria la prenotazione tramite il sito ufficiale inserendo i dati di chi visiterà la nave e scegliendo una delle fasce orari disponibili. In caso di meteo avverso, si consiglia di verificare l’eventuale annullamento dell'evento sul sito tourvespucci.it, che sarà comunicato a partire da 2 ore prima dell'inizio.

Come si sale a bordo di Amerigo Vespucci: dress code e divieti

Ogni prenotazione permetterà di accedere con un massimo di 4 persone. Al termine della procedura online si riceverà un’e-mail con un QR Code univoco, valido per tutte le persone incluse nella prenotazione, che servirà per accedere all'evento. All'ingresso si dovrà mostrare il documento d'identità inserito in fase di registrazione.

Non è possibile, in nessun caso, cambiare orario o nominativo dopo la registrazione ma l'accesso è consentito da 15 minuti prima fino a 15 minuti dopo l'orario scelto. Per salire a bordo è necessario rispettare un dress code con alcune limitazioni e divieti. Si consiglia infatti di indossare scarpe comode e non sono ammesse scarpe aperte o con il tacco. Gli animali non sono permessi e i cani di piccola taglia possono essere portati solo in braccio. Non sono consentiti nemmeno passeggini o carrozzine.