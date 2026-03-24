Sestri Levante, 22enne chiama l’ambulanza da casa per una violenza sessuale: fermato e denunciato un uomo

Una 22enne di Sestri Levante ha allertato il 118 dalla sua abitazione dopo aver subito una violenza sessuale nella serata di ieri. La giovane è stata trasportata in ospedale a Lavagna. Le forze dell’ordine hanno fermato e denunciato un uomo.

Immagine di repertorio

Una ragazza di 22 anni è stata ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna dopo aver subito una violenza sessuale. Il fatto è avvenuto ieri sera, lunedì 23 marzo, e la dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sestri Levante.

Secondo quanto ricostruito, la giovane ha raggiunto casa intorno alle 21 di ieri e ha chiamato il 118 chiedendo aiuto e riferendo la violenza subita. La Croce Rossa è intervenuta immediatamente per il trasporto in ospedale. La vittima aveva riportato diverse ferite, poi medicate nel nosocomio di Lavagna. I carabinieri hanno dato subito il via alle indagini per violenza sessuale.

In queste ore è stata diffusa la notizia del fermo di un uomo, al momento solo denunciato. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. Per il momento, la priorità è fornire assistenza alla ragazza, presa in carico da soccorritori e medici. Sul fronte giudiziario, gli investigatori stanno lavorando su ogni elemento disponibile e raccogliendo dichiarazioni e testimonianze utili a definire cosa sia successo nella serata di ieri.

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Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta, ma nel frattempo la comunità di Sestri Levante resta in attesa di risposte da parte degli investigatori. Per il momento, le autorità mantengono il massimo riserbo sull'identità delle persone coinvolte e su quanto emerso dagli accertamenti delle scorse ore. Fondamentale sarà il racconto della 22enne, che per il momento ha fornito delle sommarie dichiarazioni alla Croce Rossa al momento della telefonata ai soccorsi. Per avere una ricostruzione più puntuale sarà necessario attendere le prossime ore. Le forze dell'ordine sono infatti in attesa di poter ascoltare la vittima con maggiore tranquillità: in questo momento è prioritario preservare il suo stato psicologico, compromesso dalla violenza subita.