Ambulanza si schianta su un camion sull’autostrada A22: morto paziente e accompagnatore

Un'ambulanza si è scontrata violentemente con un tir oggi sull'autostrada del Brennero A22 e due delle persone che erano bordo sono morte. Si tratta di un paziente e accompagnatore. Ferite e soccorse altre due persone.

A cura di Antonio Palma

Incidente stradale mortale oggi sull'autostrada del Brennero A22 dove un'ambulanza si è scontrata violentemente con un tir e due delle persone che erano bordo sono morte. Si tratta di un paziente e di una persona accompagnatrice. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di mercoledì 11 giugno nel tratto altoastino dell'autostrada del Brennero, tra le uscite di Bressanone e Vipiteno, nella provincia autonoma di Bolzano.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale intervenuta sul posto, per motivi ancora da chiarire, l'ambulanza ha tamponato violentemente un camion che la precedeva in uno schianto che si è rivelato mortale. Nell'impatto infatti due dei passeggeri del mezzo di soccorso, paziente e accompagnatore entrambi italiani, sono rimasti uccisi.

Inutili per loro i soccorsi medici del 118 giunti tempestivamente sul posto. I sanitari hanno provato a rianimarli ma hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto. Ferite e soccorse altre due persone che erano sull'ambulanza che sono state trasportate in ospedale per le cure del caso ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Il dramma poco prima delle 14 sulla carreggiata nord dove è stato anche chiuso lo svincolo in entrata della stazione autostradale di Bressanone. Sul posto oltre ai mezzi di emergenza medica, anche i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano e i volontari di Varna e Vipiteno che hanno dovuto estrarre le due vittime dall'ambulanza. Lungo la carreggiata della A22 interessata dall'incidente stradale mortale si registrano diversi chilometri di coda.

"Il nostro pensiero va alle famiglie, ai parenti e agli amici delle persone decedute. Desideriamo esprimere il nostro sincero sentimento di cordoglio e le nostre più sentite condoglianze. Quando un incidente così grave colpisce sia persone bisognose di assistenza sia persone che quell'assistano la prestano, è una vera tragedia. Ai due feriti auguriamo una pronta e completa guarigione" hanno dichiarato il presidente della provincia Arno Kompatscher e l'assessore alla Sanità, aggiungendo: "Il nostro ringraziamento va a chi ha prestato soccorso sul posto e ai collaboratori e collaboratrici dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per il loro rapido e professionale intervento".