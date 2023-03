Amanda Knox risponde a studentessa americana che critica Firenze: “Studiare all’estero è meraviglioso” Amanda Knox ha risposto via Twitter ad una studentessa americana che ha raccontato di quanto abbia odiato trascorrere un semestre a Firenze: “Che dici? Studiare all’estero è meraviglioso”. Polemiche sui social.

A cura di Ida Artiaco

"Ma che dici? Studiare all'estero è meraviglioso". Così su Twitter Amanda Knox ha risposto ad una studentessa americana che sui social aveva duramente criticato il suo soggiorno di sei mesi a Firenze.

"Sono una studentessa della New York University, ho studiato a Firenze per sei mesi e ho odiato ogni aspetto del mio soggiorno", aveva scritto Stacia Datskovska, 23enne studentessa di giornalismo e relazioni internazionali, che nel capoluogo toscano ha trascorso un semestre, ma è rimasta profondamente delusa, come ha raccontato al magazine Usa Insider.

Addirittura, ha precisato la giovane, nei fine settimana invece di godersi la città ne approfittava per volare da sola in Europa. Per non parlare di quello che lei ha definito "odio" nei confronti dei cittadini italiani, accusati dalla giovane di guardarla con diffidenza e con una certa ostilità.

"Immaginavo divertenti cene con i miei coinquilini, avventure estive con persone che mi chiamavano ‘bella’, il gelato che mi gocciola sulle dita, vino, prosciutti, e buone conversazioni – si legge nell’articolo –. E invece, quando il mio semestre a Firenze è finito, ho cominciato a disprezzare il panorama, odiavo le persone e non vedevo l’ora di tornare a casa nel mio campus di New York".

L'articolo ha generato molte reazioni e commenti, tra cui quello di Amanda Knox, che proprio durante un semestre di studio in Italia fu coinvolta nell'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, consumatosi a Perugia l'1 novembre 2007: la ragazza fu detenuta per quasi quattro anni prima di tornare libera e quindi venire definitivamente assolta.

Knox ha condiviso l'articolo di Insider, pubblicato il 9 marzo, su Twitter e ha risposto a Stacia sostenendo che, al contrario di quanto affermato dalla ragazza, studiare all'estero è eccezionale.

Ma anche il suo commento ha a sua volta generato numerose polemiche. "Non puoi aver scritto parole simili2, si legge su Twitter. "Parole che faranno ridere gente da poco ma pensate se la famiglia di Meredith leggesse queste parole. Terribile", ha scritto un'altra utente.