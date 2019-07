Amanda Knox raccoglie soldi per il suo matrimonio, ma è già sposata. La 32enne americana processata e assolta per l'omicidio di Meredith Kercher, sarebbe sposata da un anno e sette mesi con Christofer Robinson. Lo svela il settimanale ‘Oggi', che ha pubblicato anche il certificato di nozze di Amanda e Chris, che si sarebbero uniti ufficialmente in matrimonio il 1 dicembre del 2018, dieci giorni dopo le pubblicazioni, apparse il 21 novembre 2018. Il certificato reca data 7 dicembre 2018, il giorno in cui è stato rilasciato. La notizia non fa che gettare benzina sul fuoco della polemica nata alcuni giorni fa, quando i giornali americani hanno dato la notizia del crowdfounding aperto dalla coppia per raccogliere fondi per le le loro nozze. Nozze che avevano già avuto luogo. "Aiutateci a fare del nostro matrimonio il party più bello di sempre", scrivevano sul sito che hanno aperto insieme Amanda e Chirstofer.

I soldi destinati alle spese del loro matrimonio, avevano detto i due sposini, erano stati investiti per il recente viaggio in Italia, a Modena, dove Amanda ha partecipato al Festival della Giustizia penale, dove ha raccontato la sua esperienza di imputata nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher a Perugia. "Con poco tempo per pianificare e nessun sostegno finanziario – ha detto Robinson alcuni giorni fa – abbiamo dovuto spendere i nostri fondi per il matrimonio in questo impegnativo e importante viaggio. Ne è valsa la pena. Amanda ha raggiunto i cuori di molte persone e ha guarito un po' di se stessa". Ecco, l'unica cosa che Robinson ha tralasciato di dire è che si erano sposati a dicembre.

Secondo i maligni sarebbe solo una manovra ideata da Robinson, scrittore emergente, per carpire attenzione e popolarità. Per quanto riguarda il party a tema spaziale che aveva promesso ai loro ospiti – e per il quale era richiesto contributo economico in cambio di un libro di poesie scritto dalla coppia – non sappiamo ancora se avrà luogo. Intanto Amanda e Chris non hanno commentato né su Instagram né su Facebook, dove forse dovrebbero aggiornare la loro situazione sentimentale da ‘in relationship' con ‘ married'.