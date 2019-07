Amanda Knox ha lanciato un crowdfunding per rendere il suo matrimonio il "miglior party di sempre". L'ex di Raffaele Sollecito, assolta in Cassazione per l'omicidio di Meredith Kercher, ha proposto una raccolta fondi per le nozze con il fidanzato Christopher Robinson.

Il matrimonio di Amanda Knox e Chris Robinson

I loro risparmi, fa sapere la 32enne americana, sono stati investiti nel recente viaggio in Italia, dove un mese fa la 32enne ha partecipato a un dibattito sul ‘Processo mediatico' al Festival della giustizia penale di Modena. Amanda e Chris si sposeranno in America con un ricevimento a tema spaziale e il denaro raccolto servirà a coprire le spese per cibo, decorazioni e puzzle, in cambio i donatori riceveranno una copia del libro di poesie d'amore e diventeranno ‘patroni stellari', ‘galattici' o ‘temporali' a seconda dell'entità della loro donazioni.

Chi è il marito di Amanda Knox

Sul loro sito i futuri coniugi hanno spiegato che "invece di un registro tradizionale, chiediamo donazioni per il costo del matrimonio ". Amanda, che di professione fa la giornalista e suo marito, di mestiere scrittore, hanno fatto sapere di aver investito tutti i loro risparmi nel viaggio in Italia per Innocent Project. "Con poco tempo per pianificare e nessun sostegno finanziario, abbiamo dovuto spendere i nostri fondi per il matrimonio in questo impegnativo e importante viaggio. Ne è valsa la pena. Amanda ha raggiunto i cuori di molte persone e ha guarito un po ‘di se stessa".

L'omicidio di Meredith Kercher

L'omicidio di Meredith Kercher risale al novembre del 2007 quando la studentessa fu trovata sgozzata nella villetta che condivideva con la collega Amanda a Perugia. In carcere per l'omicidio finirono presto Amanda e l'allora fidanzato, Raffaele Sollecito, all'epoca entrambi studenti. Per l'omicidio di Meredith, ritenuto un delitto a sfondo sessuale, è stato condannato Rudie Guede, cittadino ivoriano. Dopo 11 anni dal delitto non è ancora chiaro il movente.