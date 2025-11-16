Altri lotti di uova Spinovo richiamati dal commercio per rischio microbiologico: l’allerta del Ministero

Sono otto i nuovi avvisi di richiamo disposti dallo stesso produttore delle uova in via precauzionale per possibile rischio microbiologico per i consumatoti. L’elenco di lotti di uova Spinovo e le Nostranelle interessati.

Si allarga ulteriormente il richiamo delle uova fresche a marchio Spinovo per possibile rischio microbiologico per i consumatoti. Durante il weekend il Ministero della salute infatti ha pubblicato ulteriori avvisi di richiamo del prodotto dopo la prima allerta di ottobre e quella successiva di inizio novembre che avevano portato al ritiro dal commercio di decine di lotti di uova.

Sono otto i nuovi avvisi di richiamo disposti dallo stesso produttore delle uova in via precauzionale per la sospetta presenza di batteri nel prodotto. Tutti i lotti coinvolti dal nuovo richiamo sono prodotti e confezionati dalla medesima azienda, la ditta Società Agricola Fiorin di Lionello &C SS nello stabilimento di Spino d’Adda, in provincia di Cremona, per l’azienda Spinovo di Bondioli Valentina.

A causa di un possiede rischio microbiologico, a titolo precauzionale, l’azienda invita le consumatrici e i consumatori che avessero già acquistato le uova oggetto del richiamo a non consumare il prodotto con i lotti e le date di scadenza indicati negli avvisi di richiamo e di restituire invece le confezioni al punto vendita di acquisto. Ecco nel dettaglio tutti i lotti di uova interessati dai nuovi richiami: