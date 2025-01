video suggerito

Alpinisti dispersi sull’Adamello dal primo gennaio: riprese le ricerche, in azione elicottero e droni Sono riprese le ricerche degli alpinisti inglesi dispersi sul gruppo dell’Adamello, in Trentino. I due si chiamano Samuel Harris, 35 anni, e Aziz Ziriat, 36, entrambi di Londra. Le operazioni ieri erano state sospese con l’arrivo del buio e a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Samuel Harris, 35 anni, e Aziz Ziriat, 36 anni.

Sono riprese nella mattinata di oggi, mercoledì 8 gennaio, le ricerche degli alpinisti inglesi dispersi sul gruppo dell'Adamello, in Trentino. I due si chiamano Samuel Harris, 35 anni, e Aziz Ziriat, 36, entrambi di Londra. Le operazioni ieri erano state sospese con l'arrivo del buio e a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Oggi è previsto l'intervento dell'elicottero con a bordo i soccorritori per effettuare un sorvolo aereo e una ricognizione della zona primaria di ricerca, cioè l'area che va dal bivacco Malga Doasson al rifugio Trivena, dal Carè Alto al Corno Vecchio passando dalla val di Breguzzo.

A quanto si apprende dovrebbero entrare in azione anche i droni dei Vigili del fuoco. Sempre bella giornata di oggi i parenti del 36enne e del 35enne arriveranno a Tione per seguire le operazioni di ricerche coordinate dal Soccorso alpino della Guardia di finanza, dal Soccorso alpino e speleologico del Trentino e dei Carabinieri.

Ziriat e Harris si trovavano al bivacco Malga Dosson in val San Valentino, alla base della parete sud del Carè Alto, quando il primo giorno dell'anno, intorno alle 14, hanno inviato a familiari ed amici l'ultimo messaggio. Da quel giorno nessuno ha saputo più nulla di loro, i cellulari dei giovani sono risultati irraggiungibili.

I due alpinisti avrebbero dovuto prendere un volo da Verona per rientrare a casa lunedì 6 gennaio, due giorni fa. Non vedendoli scendere dall'aereo le famiglie hanno lanciato l'allarme e fatto scattare le ricerche.

Sui social media amici e parenti si sono mobilitati: hanno lanciato un appello condividendo le foto dei due giovani e chiedendo a chiunque li abbia visti di contattare le forze dell'ordine. Rebecca Dimmock, la fidanzata di Ziriat, intervistata dalla Bbc, ha descritto i due come ‘escursionisti esperti'.

"Volevano fare un’escursione per Capodanno di bivacco nelle Dolomiti. Durante l’escursione volevano scollegarsi da tutto, quindi non era affatto strano che non si facessero sentire. Credo che volessero trascorrere alcune notti in mezzo alla natura, all’aria aperta. Hanno tutta l’attrezzatura e hanno già fatto escursioni in passato".

Un portavoce della polizia di Londra ha affermato: "I nostri pensieri sono con le famiglie di Aziz Ziriat e Samuel Harris in questo momento di profonda angoscia. I nostri ufficiali specializzati continuano a fare tutto il possibile per supportare le loro famiglie".

"Sebbene questo caso esuli dalla nostra giurisdizione, – ha aggiunto – stiamo lavorando a stretto contatto con la NCA (National Crime Agency), l'Interpol e le squadre di soccorso alpino italiane per fornire il nostro supporto e qualsiasi risorsa aggiuntiva".