video suggerito

Chi sono i due alpinisti scomparsi sull’Adamello in Trentino: li stanno cercando dal primo gennaio L’ultima volta sono stati visti al bivacco Malga Dosson, in Val San Valentino, alla base della parete sud del Carè Alto, il 1° gennaio. Ieri, avrebbero dovuto prendere il volo di ritorno per il Regno Unito. Ma non l’hanno fatto, così i familiari hanno dato l’allarme. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Il Soccorso alpino trentino è stato attivato sull'Adamello, in una valle laterale, la Val San Valentino, situata a ovest di Iavrè e laterale alla Valle Rendena, per cercare due alpinisti britannici, di 45 e 46 anni, scomparsi dal giorno di Capodanno.

Le ultime informazioni risalgono al 1° gennaio, quando, secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri, i due uomini sono stati avvistati al bivacco Malga Dosson, ai piedi della parete sud del Carè Alto.

La preoccupazione è iniziata quando i due alpinisti non si sono presentati al volo di ritorno, previsto per il 6 gennaio. È stato allora che i familiari hanno lanciato l’allarme, dando il via alle operazioni di ricerca. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, provenienti dalle stazioni di Val Rendena – Busa di Tione e Val del Chiese, si sono attivate prontamente, iniziando a perlustrate le aree circostanti il bivacco.

Leggi anche Il dispositivo Sonar e il sorvolo sul Gran Sasso: oggi le operazioni per salvare i due alpinisti dispersi

Gli operatori hanno esplorato i sentieri che portano alla Malga Dosson, utilizzando mezzi come pick-up e quad per facilitare gli spostamenti nelle zone più difficili da raggiungere.

Purtroppo, le avverse condizioni meteorologiche stanno rallentando le operazioni. Le intense nevicate degli ultimi giorni hanno reso difficoltoso l'accesso a piedi alle aree in quota, mentre la scarsa visibilità impedisce agli elicotteri di decollare per effettuare un sorvolo dall’alto. In risposta a queste difficoltà, le autorità stanno valutando l’impiego dei droni dei Vigili del Fuoco.

La situazione rimane estremamente delicata, e i soccorritori stanno lavorando senza sosta per portare a termine la missione di salvataggio.