Attualità
video suggerito
video suggerito

Alpinista cade da cascata di ghiaccio a 1.950 metri di quota e muore a Cogne, illeso il compagno di cordata

Un alpinista è morto oggi cadendo da una cascata di ghiaccio a Cogne (Valle d’Aosta) a 1.950 metri di quota, illeso il compagno di cordata: indagini in corso.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Ida Artiaco
1 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Dramma oggi sulle montagne valdaostane. Un ghiacciatore è morto questa mattina durante la scalata della cascata di ghiaccio Patrì, a Valnontey a Cogne, a 1.950 metri di quota. Il corpo è stato recuperato dalle guide del Soccorso alpino locale. Illeso il compagno di cordata, che è stato trasferito ad Aosta. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidate al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves. Ancora ignoto il nome della vittima.

Solo qualche giorno si era verificato un altro episodio simile a Perarolo di Cadore, nel Bellunese, dove un ice climber di 37 anni è precipitato per circa 8 metri da una cascata di ghiaccio.  Sospeso sulla parete, è stato portato alla base della cascata dagli amici, che hanno allertato i soccorsi. L'uomo, trasferito all'ospedale di Treviso, è sopravvissuto.

In aggiornamento

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
A Gaza sono stati uccisi almeno 71mila palestinesi: ora lo ammette anche Israele
"Il Board of Peace è uno strumento di comando degli Stati Uniti: per questo è incompatibile con la nostra Costituzione"
Giorgia Meloni sta "disperatamente" cercando di far entrare l'Italia nel giocattolino di Donald Trump
Zingaretti (Pd): "Board of peace per Gaza è un macabro progetto, se l'Italia aderirà non conterà nulla"
Come diventerà Gaza secondo il Board of Peace di Trump: la nuova mappa della Striscia con le fasi di sviluppo
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views