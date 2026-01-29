Alpinista cade da cascata di ghiaccio a 1.950 metri di quota e muore a Cogne, illeso il compagno di cordata

Immagine di repertorio.

Dramma oggi sulle montagne valdaostane. Un ghiacciatore è morto questa mattina durante la scalata della cascata di ghiaccio Patrì, a Valnontey a Cogne, a 1.950 metri di quota. Il corpo è stato recuperato dalle guide del Soccorso alpino locale. Illeso il compagno di cordata, che è stato trasferito ad Aosta. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidate al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves. Ancora ignoto il nome della vittima.

Solo qualche giorno si era verificato un altro episodio simile a Perarolo di Cadore, nel Bellunese, dove un ice climber di 37 anni è precipitato per circa 8 metri da una cascata di ghiaccio. Sospeso sulla parete, è stato portato alla base della cascata dagli amici, che hanno allertato i soccorsi. L'uomo, trasferito all'ospedale di Treviso, è sopravvissuto.

