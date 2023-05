Alluvione in Romagna, i maiali dell’allevatore a Lugo sono salvi: “Le stalle sono sott’acqua” La disperazione di agricoltori e allevatori in Romagna. Accolto l’appello di Davide Bacchiega, nel Ravennate: i suoi tremila maiali sono stati salvati. Ma sono molti gli animali, sia da compagnia che allevati, colpiti dall’alluvione.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alluvione Emilia Romagna e Marche ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'appello di un allevatore di maiali di Lugo, comune del Ravennate colpito dalle inondazioni dei fiumi Senio e Santerno, è stato accolto e gli animali sono stati portati via su un camion dalle stalle sommerse dall'acqua.

Abbiamo circa tremila maiali, dai cuccioli agli adulti di 160 chili. Abbiamo un metro d'acqua all'interno delle nostre stalle adesso e sta salendo. Le strade di comunicazione sono sott'acqua. Avremmo bisogno di un allevamento d'appoggio per spostare almeno i piccoli e cercare di salvarli".

È questo l'appello di Davide Bacchiega, direttore dell'azienda agricola Benfenati di Lugo, in Romagna, colpita dall'alluvione. "Una cinquantina, purtroppo, sono morti", racconta l’uomo, che nel giro di poche ore ieri si è trovato con l’acqua alta fino a un metro e mezzo.

Dopo la richiesta dell'allevatore sono state individuate due alternative dove ricoverare temporaneamente gli animali, la prima a Russi e l'altra a Passogatto, frazione di Lugo. Le operazioni per portare i maiali in salvo sono risultate estremamente difficili e sono andate a rilento. Alla fine però le bestie sono salve.

Non si tratta però dell'unica richiesta di soccorso per gli animali in queste ore drammatiche per l'Emilia Romagna. I soccorsi sono intervenuti anche per salvare un asino di nome Sofia e alcuni cavalli da una fattoria a Russi, Ravenna, e portarli all'asciutto.

“Stiamo lavorando con tutto quello che possiamo avere a disposizione per aiutare chi è in emergenza”, racconta la delegata dell’Oipa di Bologna, Jessica Quercioli, che è intervenuta in soccorso della scuderia. “Rispondiamo alle chiamate incessanti e disponiamo i soccorsi nei limiti del possibile".

Ieri l'Unità di Emergenza di Lav ha salvato 2 cagnolini da una casa alluvionata sempre a Russi, in provincia di Ravenna: “Con i volontari di Lav Bologna li abbiamo tratti in salvo, accompagnati in clinica e appena possibile li riporteremo a casa dai loro cari”, spiegano sui social, mentre la notte precedente i volontari sono intervenuti in un rifugio allagato vicino Imola, dove 58 cani erano immersi nell’acqua. Con i vigili del fuoco tutti gli animali sono stati portati al sicuro.