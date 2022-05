Allieva della Marina militare muore in un incidente sulla Basentana: Carolina aveva 21 anni Incidente mortale sulla Basentana, in Basilicata: in seguito allo schianto tra due vetture, una 21enne allieva della Marina militare è morta sul colpo. Si chiamava Carolina Citro. Feriti tre ragazzi che viaggiavano con lei. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Un impatto violentissimo verificatosi ieri tra due auto sulla Basentana, in Basilicata, è costato la vita ad una giovane di 21 anni, allieva della Marina militare. Carolina Citro, questo il nome della giovane vittima, stava viaggiando a bordo di una Fiat 500 quando all’altezza dello svincolo di Pisticci Scalo, si è scontrata con una Punto.

La 500 è uscita fuori strada dopo l’impatto. Carolina che stava rientrando con i suoi colleghi dall’istituto per allievi sottoufficiali della Marina Militare di Taranto dove studiava, è morta sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Feriti anche altri tre ragazzi che erano in auto con lei, mentre l'uomo alla guida della Punto, un 86enne, è deceduto nella notte all’ospedale San Carlo di Potenza, a seguito delle gravi ferite riportate.

Si indaga, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. A lutto Piano di Montoro, comune nell'avellinese, dove la giovane abitava insieme alla famiglia.