Allerta meteo gialla e arancione domani in Valle d’Aosta per piogge forti e valanghe: le zone a rischio Per la giornata di domani, martedì 14 novembre, nel Nord-ovest della Valle d’Aosta è allerta arancione (moderata) per valanghe e gialla (ordinaria) per criticità idrogeologica. Nessuna allerta meteo per le restanti regioni italiane.

A cura di Susanna Picone

Pausa dal maltempo nelle prossime ore su praticamente l’intero stivale, tanto che la mappa della Protezione civile per la giornata di domani, martedì 14 novembre, è quasi del tutto verde, tranne un settore della Valle d’Aosta sul quale è prevista una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico.

Se infatti gran parte dell’Italia in questi giorni assisterà a una “estate di San Martino” arrivata in ritardo, gli occhi domani saranno puntati sulla Valle d’Aosta. In alcuni settori saranno possibili piogge anche forti e c’è una allerta valanghe e frane.

Allerta arancione domani per valanghe in Valle d’Aosta: i settori a rischio

Sul Nord-ovest della Valle d'Aosta è allerta arancione (moderata) per valanghe secondo quanto segnala per la giornata di domani il bollettino del Centro funzionale regionale. I comuni in criticità arancione sono Arvier, Bionaz, Courmayeur, Etroubles, La Salle, La Thuile, Morgex, Ollomont, Oyace, Pré-Saint-Didier, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valgrisenche. "Gli eventi valanghivi – si legge nel bollettino – di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) saranno fenomeni in grado d'interagire con le aree antropizzate. Sono attesi diffusi eventi valanghivi di piccole dimensioni".

Le temperature sono in deciso rialzo, con la quota neve tra oggi e domani attorno ai 2.800 metri. Per oggi sul Nord-ovest della regione il livello delle due allerte resta giallo. Nelle valli del Gran Paradiso è stata dichiarata solo l'allerta valanghiva gialla. Sulla dorsale alpina "le precipitazioni sono previste in intensificazione a partire dalla serata di oggi, e nella notte; la parte maggiormente interessata è l'area ovest e nord ovest".

Le condizioni meteo possono innescare "frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari". Previsti inoltre "nelle valli venti con raffiche forti, specie nel pomeriggio-sera odierno e dalla sera di domani. Piogge forti in intensificazione dal tardo pomeriggio-sera odierno, momento più intenso probabile dalla notte. Attenuazione dei fenomeni a partire dalla tarda sera di martedì".

Maltempo, allerta gialla domani in Valle d’Aosta

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità che per la giornata di domani, martedì 14 novembre, è il seguente: prevista una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Valle d’Aosta (Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne).