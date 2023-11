Meteo, ultime piogge e poi l’estate di San Martino: quanto dura la pausa dal maltempo Ultime piogge, poi sull’Italia arriva l’estate di San Martino con prevalenza di sole per almeno 3 giorni. E una possibile irruzione gelida nel prossimo weekend.

A cura di Redazione Meteo

Ancora maltempo con piogge in questo secondo weekend di novembre, ma anche se in ritardo la cosiddetta "estate di San Martino" – così viene chiamato il periodo autunnale in cui, dopo i primi freddi, si verificano condizioni climatiche di bel tempo e relativo tepore – arriverà.

A esserne sicuro è Mattia Gussoni, meteorologo del sito ilmeteo.it. Secondo le sue previsioni meteo, a partire dalla prossima settimana avremo una pausa dal maltempo. Già da lunedì 13 novembre e almeno fino a giovedì 16 tornerà l’alta pressione che garantirà condizioni più stabili e gradualmente più calde.

Si raggiungeranno picchi di 22-25°C al Centro-Sud; mentre nelle regioni settentrionali le temperature massime si porteranno nuovamente verso i 20 gradi. Ma quanto durerà questa tregua dal maltempo? Non tanto a quanto pare. Già nel prossimo weekend, infatti, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud torneranno i temporali.

Meteo di domani, domenica 12 novembre con piogge

La giornata di domani vedrà protagonista un’intensa perturbazione atlantica, l’ultima di una lunga serie iniziata a ottobre e proseguita con le alluvioni dell’inizio di novembre. La perturbazione porterà sin dal mattino piogge sulle Isole Maggiori e sulle coste tirreniche, dal pomeriggio piogge anche sulle zone interne del Centro-Sud. Per domani, è anche prevista una allerta meteo gialla della Protezione civile in 5 regioni.

Quanto dura la tregua dal maltempo, le previsioni meteo

Dalla nuova settimana invece cambia tutto: da lunedì 13 avremo l’estate di San Martino con una fase più soleggiata e mite almeno fino a giovedì. Ma probabilmente venerdì 17 novembre scenderà un fronte gelido dalle zone artiche, che porterà vento, freddo, temporali fuori stagione e anche neve a quote collinari.