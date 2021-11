Allerta meteo domani venerdì 27 novembre per maltempo: l’elenco delle regioni a rischio La Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta rossa, arancione e gialla in diverse regioni per il persistere del maltempo e della pioggia soprattutto sul Centro-Sud. L’elenco aggiornato delle scuole chiuse.

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo continua a insistere sull'Italia meridionale, dove sta per arrivare un'altra giornata di pioggia e grandine. Per questo per domani, sabato 27 novembre, la Protezione civile ha diramato una serie di avvisi di allerta meteo: rossa sulla Calabria, arancione per Basilicata per rischio temporali e Campania per rischio idreogelogico, e gialla per Abruzzo Lazio, Sicilia e Umbria. Ecco, di seguito, cosa dobbiamo aspettarci nello specifico.

Allerta meteo rossa in Calabria e arancione in 2 Regioni

È la Calabria la regione più colpita da maltempo, come confermano anche le previsioni dell'Aeronautica militare, per domani sabato 27 novembre la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo rossa per rischio idraulico e idrogeologico. Qui sono attesi temporali anche di forte intensità accompagnati da fenomeni anche violenti tra cui raffiche di vento e grandinate. Allerta arancione, invece, è stata diramata per la Basilicata per rischio idraulico e temporali e per la Campania per rischio idrogeologico.

Dove restano chiuse le scuole domani

Per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti, alcuni comuni delle aree più a rischio hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado domani, sabato 27 novembre. Succede a Cosenza e a Rende, in Calabria, dove il sindaco Marcello Manna ha deciso di tenere le scuole chiuse anche domani, in continuità con quanto già avvenuto oggi. Lezioni sospese anche negli istituti di Nocera Inferiore, Pozzuoli, Portici e Monte di Procida in Campania. Ma l'elenco è in aggiornamento e potrebbe variare nelle prossime ore.

Tutte le allerte meteo per sabato 27 novembre

Sul sito della Protezione civile troviamo come ogni giorno il bollettino di criticità per la giornata di venerdì 26 novembre. Ecco tutte le regioni a rischio: