Allerta meteo in Campania, scuole chiuse domani 27 novembre in molti comuni Diversi i Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole sabato 27 novembre a causa dell’allerta meteo arancione prevista in Campania.

A cura di Valerio Papadia

Scuole chiuse in diversi Comuni della Campania domani, sabato 27 novembre 2021, a causa dell'allerta meteo arancione prevista almeno fino alle ore 18 su gran parte del territorio regionale. Accade, ad esempio, a Pozzuoli e Monte di Procida, nei Campi Flegrei, in provincia di Napoli, a Portici e a Somma Vesuviana, ancora nel Napoletano, oppure a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno: qui, i sindaci hanno tenuto opportuno disporre la chiusura di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, del territorio, proprio a causa dei temporali e del forte vento previsti per la giornata di domani.

"In considerazione dell'allerta meteo di colore arancione emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania, ho disposto per domani, sabato 27 novembre, la chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private" ha fatto sapere Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, che ha chiuso in via precauzionale anche il cimitero e i parchi pubblici della città flegrea.

"Ho appena firmato una nuova ordinanza per la chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale per la giornata di domani, sabato 27 novembre" ha invece scritto sui social Peppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida.

Leggi anche Allerta meteo gialla Napoli e Campania da mezzanotte e per tutto domani 17 novembre

"Domani per allerta Meteo, chiusura di tutte le scuole statali e private di ogni ordine e grado sul territorio di Somma Vesuviana" ha scritto il sindaco Salvatore Di Sarno.

Allerta meteo arancione in Campania sabato 27 novembre

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato oggi un'allerta meteo di colore arancione prevista a partire dalle ore 18 di oggi e fino alle ore 18 di domani, sabato 27 novembre. Sono previsti i seguenti fenomeni: "Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Venti forti sud-occidentali con possibili raffiche nei temporali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte".