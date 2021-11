Allerta meteo domani 23 novembre per maltempo e temporali: l’elenco delle regioni a rischio Ancora maltempo: in arrivo temporali e venti forti al centro-sud. Per domani 23 novembre allerta meteo-idrogeologico in 5 regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Sarà probabilmente una settimana all'insegna del maltempo quella appena cominciata; anche per domani 23 novembre è prevista un'allerta meteo su diverse regioni dell'Italia. In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, infatti, il Dipartimento di Protezione civile ha diramato per domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta meteo Gialla in 5 regioni: si tratta di Abruzzo, Molise e su settori di Lazio, Campania e Sicilia. Un minimo depressionario attualmente centrato sulla Sardegna si sposterà – nel corso delle prossime ore – verso il Mar Tirreno determinando una fase di maltempo sulle regioni peninsulari, in particolare sulle zone costiere tirreniche centrali e sul medio Adriatico.

Allerta gialla domani 23 novembre in 5 regioni

L'avviso prevede dalla sera di oggi il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sul

Molise e sui settori costieri e di primo entroterra di Campania e Lazio centro-meridionale. Previste, inoltre, precipitazioni,

anche a carattere di rovescio o temporale, sull'Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità,

frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento. Possibili nevicate al di sopra dei 1200-1400 m sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Venti: forti, con rinforzi di burrasca, dai quadranti settentrionali su Liguria, Sardegna settentrionale, settori costieri di Veneto e Friuli Venezia Giulia, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio centro-settentrionale. Mari: molto mossi tutti i bacini centro-settentrionali.

Tutte le allerte meteo per martedì 23 novembre

Sul sito della Protezione civile troviamo come ogni giorno il bollettino di criticità per la giornata di domani, lunedì 22 novembre.

Per la giornata di domani, Martedì 23 novembre 2021:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria