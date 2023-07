Allerta caldo in Italia, domani 23 luglio bollino rosso in 18 città: nuova fiammata dell’anticiclone Secondo il bollettino aggiornato sulle ondate di calore del Ministero della Salute, sono 18 le città da bollino rosso per il caldo di domani, domenica 23 luglio, stabili rispetto ad oggi. Nove le città bollino giallo e verde, mentre le temperature tornano ad aumentare ovunque.

A cura di Ida Artiaco

Temperature di nuovo in aumento nel weekend. Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 23 luglio, torna il caldo anche al Nord, dove mei giorni scorsi il passaggio di una perturbazione aveva dato una piccola tregua.

Per questo il Ministero della Salute, come ha annunciato sul proprio sito, nel consueto bollettino sulle ondate di calore, ha dichiarato 18 città da bollino rosso, numero stabile rispetto a ieri. Non mancano anche le città bollino verde e giallo. Ecco di seguito l'elenco aggiornato.

Allerta caldo domani 23 luglio, le città da bollino rosso

Sono 18 le città da bollino rosso domani, domenica 23 luglio, secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Si tratta di Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Viterbo.

Si ricordi che secondo il Ministero della Salute, il livello 3 di allerta (il bollino rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Bollino giallo e verde domani 23 luglio in 9 città

Le città da bollino giallo (livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore) per domani, domenica 23 luglio, sono Bologna e Genova.

Sono invece 7 quelle da bollino verde, (o livello zero) che rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Si tratta di Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Le previsioni meteo di domani

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 23 luglio, torna l'anticiclone su tutta l'Italia, dopo i temporali degli ultimi giorni che hanno provocato danni sulle regioni settentrionali. Le temperature sfioreranno di nuovo i 40 gradi ovunque, preparandosi ad una nuova ondata all'inizio della prossima settimana.

Qualche residuo rovescio prima dell’alba tra Lombardia e Veneto e sporadici acquazzoni pomeridiani lungo l’arco alpino.